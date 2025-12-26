ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У кейппальті та високих шкіряних чоботях: стильна онука принцеси Маргарет відвідала різдвяну службу із сім’єю

Син принцеси Маргарет — Девід Армстронг-Джонс — відвідав різдвяну службу в Сандрінгемі разом зі своїми дітьми — леді Маргаритою та Чарльзом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом та братом Чарльзом

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом і братом Чарльзом / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс та Чарльз Армстронг-Джонс, віконт Лінлі — онуки покійної принцеси Маргарет — були присутні на різдвяній ранковій службі в церкві святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, в Норфолку.

Особливо нашу увагу привернула леді Маргарита. 23-річна дівчина одягла темно-зелене кейппальто у поєднанні з високими шкіряними чоботями на підборах, капелюхом винного відтінку та золотими сережками-висячками та мала елегантний та стильний вигляд на святковій службі серед інших своїх королівських родичів.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом і братом Чарльзом / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом і братом Чарльзом / © Getty Images

До речі, нещодавно леді Маргарита розповіла, що саме їй у спадок від бабусі дісталася її заручальна каблучка, яку принцесі подарував на заручини фотограф і її майбутній чоловік Ентоні Армстронг-Джонс.

«Я одягаю її, коли думаю, що вона хотіла б бути присутньою на заході», — сказала Маргарита про сімейну прикрасу, що дісталася їй від бабусі, яку вона ніколи не бачила.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie