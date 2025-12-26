- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
У кейппальті та високих шкіряних чоботях: стильна онука принцеси Маргарет відвідала різдвяну службу із сім’єю
Син принцеси Маргарет — Девід Армстронг-Джонс — відвідав різдвяну службу в Сандрінгемі разом зі своїми дітьми — леді Маргаритою та Чарльзом.
Леді Маргарита Армстронг-Джонс та Чарльз Армстронг-Джонс, віконт Лінлі — онуки покійної принцеси Маргарет — були присутні на різдвяній ранковій службі в церкві святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, в Норфолку.
Особливо нашу увагу привернула леді Маргарита. 23-річна дівчина одягла темно-зелене кейппальто у поєднанні з високими шкіряними чоботями на підборах, капелюхом винного відтінку та золотими сережками-висячками та мала елегантний та стильний вигляд на святковій службі серед інших своїх королівських родичів.
До речі, нещодавно леді Маргарита розповіла, що саме їй у спадок від бабусі дісталася її заручальна каблучка, яку принцесі подарував на заручини фотограф і її майбутній чоловік Ентоні Армстронг-Джонс.
«Я одягаю її, коли думаю, що вона хотіла б бути присутньою на заході», — сказала Маргарита про сімейну прикрасу, що дісталася їй від бабусі, яку вона ніколи не бачила.