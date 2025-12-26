У кейппальті та високих шкіряних чоботях: стильна онука принцеси Маргарет відвідала різдвяну службу із сім’єю

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом і братом Чарльзом / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс та Чарльз Армстронг-Джонс, віконт Лінлі — онуки покійної принцеси Маргарет — були присутні на різдвяній ранковій службі в церкві святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, в Норфолку.

Особливо нашу увагу привернула леді Маргарита. 23-річна дівчина одягла темно-зелене кейппальто у поєднанні з високими шкіряними чоботями на підборах, капелюхом винного відтінку та золотими сережками-висячками та мала елегантний та стильний вигляд на святковій службі серед інших своїх королівських родичів.

До речі, нещодавно леді Маргарита розповіла, що саме їй у спадок від бабусі дісталася її заручальна каблучка, яку принцесі подарував на заручини фотограф і її майбутній чоловік Ентоні Армстронг-Джонс.

«Я одягаю її, коли думаю, що вона хотіла б бути присутньою на заході», — сказала Маргарита про сімейну прикрасу, що дісталася їй від бабусі, яку вона ніколи не бачила.