Шоу-бізнес
1
1 хв

У кроптопі і з величезним червоним бантом на голові: Тіна Кароль знялася у милій фотосесії

Артистка показала підписникам гарні кадри з нового фотосету.

Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль знялася у новій милій та позитивній фотосесії і показала в Instagram, що з цього вийшло.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Артистка позувала у білому кроптопі з коміром і білими ґудзиками та в чорному комбінезоні. На голові у Тіни був величезний червоний бант.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Свій аутфіт співачка доповнила максимально натуральним макіяжем та улюбленою зачіскою «Мальвінка», яку називає «Мальтінкою». А ще у неї був червоний манікюр.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

«Ця завірюха — зима снігом запорошила», — допис Кароль підписала рядком зі своєї композиції «Шиншила», яку переспівала українською.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль в оксамитовій бордовій мінісукні грайливо потанцювала біля ялинки.

