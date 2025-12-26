- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
У кроптопі і з величезним червоним бантом на голові: Тіна Кароль знялася у милій фотосесії
Артистка показала підписникам гарні кадри з нового фотосету.
Тіна Кароль знялася у новій милій та позитивній фотосесії і показала в Instagram, що з цього вийшло.
Артистка позувала у білому кроптопі з коміром і білими ґудзиками та в чорному комбінезоні. На голові у Тіни був величезний червоний бант.
Свій аутфіт співачка доповнила максимально натуральним макіяжем та улюбленою зачіскою «Мальвінка», яку називає «Мальтінкою». А ще у неї був червоний манікюр.
«Ця завірюха — зима снігом запорошила», — допис Кароль підписала рядком зі своєї композиції «Шиншила», яку переспівала українською.
Нагадаємо, Тіна Кароль в оксамитовій бордовій мінісукні грайливо потанцювала біля ялинки.