Вау, яка: Тіна Кароль в оксамитовій мінісукні грайливо потанцювала біля ялинки

Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, зняте вдома біля ялинки. На ньому артистка в ефектному образі танцює і співає свою українськомовну композицію «Шиншила».

«Я так нагрішила, Шиншила», — підписала зірка відеоролик.

Кароль постала у красивій оксамитовій мінісукні з пікантним декольте кольору бордо від українського бренду KEL’. Вбрання підкреслило її тонку талію та жіночний силует.

Аутфіт Тіна доповнила капроновими колготами і високими чоботами. У неї була зачіска з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикраси з камінням.

