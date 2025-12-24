- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Вау, яка: Тіна Кароль в оксамитовій мінісукні грайливо потанцювала біля ялинки
Артистка продемонструвала новий ефектний образ.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, зняте вдома біля ялинки. На ньому артистка в ефектному образі танцює і співає свою українськомовну композицію «Шиншила».
«Я так нагрішила, Шиншила», — підписала зірка відеоролик.
Кароль постала у красивій оксамитовій мінісукні з пікантним декольте кольору бордо від українського бренду KEL’. Вбрання підкреслило її тонку талію та жіночний силует.
Аутфіт Тіна доповнила капроновими колготами і високими чоботами. У неї була зачіска з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикраси з камінням.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонструвала лук у чорному вбранні, яке складалося з мінішортів і корсетного топу на бретельках, з баскою і пікантним декольте.