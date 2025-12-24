ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Вау, яка: Тіна Кароль в оксамитовій мінісукні грайливо потанцювала біля ялинки

Артистка продемонструвала новий ефектний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, зняте вдома біля ялинки. На ньому артистка в ефектному образі танцює і співає свою українськомовну композицію «Шиншила».

«Я так нагрішила, Шиншила», — підписала зірка відеоролик.

Кароль постала у красивій оксамитовій мінісукні з пікантним декольте кольору бордо від українського бренду KEL’. Вбрання підкреслило її тонку талію та жіночний силует.

Аутфіт Тіна доповнила капроновими колготами і високими чоботами. У неї була зачіска з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикраси з камінням.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонструвала лук у чорному вбранні, яке складалося з мінішортів і корсетного топу на бретельках, з баскою і пікантним декольте.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie