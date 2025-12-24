Їсть не те, що решта членів сім’ї: який вигляд має різдвяний обід принцеси Анни

Принцеса Анна / © Associated Press

Різдво — це час для багатьох, включно з королем Чарльзом і принцом Вільямом, хто обожнює поласувати смаженою індичкою та великою кількістю начинки для своєї особливої різдвяної вечері.

А принцеса Анна дотримується своєї звичайної здорової дієти. І хоча очікується, що цього року вона повернеться до Сандрінгема разом з усією своєю родиною, її різдвяне меню, безсумнівно, буде мінімалістичнішим.

Принцеса Анна на Різдво 2024 року / © Associated Press

Вранці принцеса Анна прагне прискорити метаболізм, тому, як повідомляється, вона перекушує чимось корисним, що деяким людям може здатися важкоперетравлюваним.

Як повідомляє колишній королівський кухар Даррен Макгрейді, сестра короля любить надто стиглі банани. «Анна майже завжди віддає перевагу майже чорним — перезрілим — бананам, тому що вони легше засвоюються», — каже він.

Даррен Макгреді розповів журналу Hello! про все, що люблять члени королівської сім’ї на різдвяний обід, зокрема і про те, що обід у форматі «шведський стіл» зазвичай буває досить «нудним», оскільки діти й дорослі їдять окремо, пише express.

«Вони не готують шинку чи щось подібне, лише традиційну індичку», додавши, що її зазвичай подавали з «різними начинками — шавлією і цибулею, каштанами — та традиційними гарнірами, як-от смажена картопля, картопляне пюре, пастернак і брюссельська капуста.

Принцеса Анна / © Getty Images

Якщо після розкішного різдвяного фуршету залишалося місце, принцеса Анна, дотримуючись щоденної традиції свого брата, пізніше замовляла пообідній чай як третій прийом їжі в Сандрінгемі, або сирну тарілку, яку Даррен назвав «ще вишуканішою», ніж їхній обід. Він розповів, що післяобідній чай «завжди включав різдвяний торт, приготований кухарями, та шоколадні тістечка».