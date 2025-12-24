ТСН у соціальних мережах

108
2 хв

Принцеса Беатріс не захотіла проводити Різдво з королівською сім’єю і поїхала у відпустку

Принцеса Беатріс, яка була запрошена королем Чарльзом із сім’єю в Сандрінгем на Різдво, обрала інший спосіб провести цей день та канікули.

Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Різдвяні свята — це час єднання в королівській родині, і не тільки в королівській. Але принцеса Йоркська Беатріс вирішила інакше провести час.

Як повідомляється, принцеса Беатріс, так і не зумівши обрати між різдвяними запрошеннями від своїх батьків, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора і Сари Фергюсон, і офіційною пропозицією провести святковий сезон з членами королівської родини в Сандрінгемі, вважала за краще обійти це питання, вирушивши в лижну поїздку.

Принцеса Беатріс з Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

Колишній дворецький короля Чарльза, Грант Гаррольд, в ексклюзивному інтерв’ю Reach PLC сказав: «Король Чарльз, безумовно, буде засмучений тим, що Беатріс пропустить урочистості. Він дуже любить свою племінницю, і я впевнений, що він хотів би провести з нею час на свята після такого важкого періоду. Він чудово розуміє, що вона переживає через все, що сталося з її батьком, — незважаючи на те, що це ніяк не пов’язано з нею. Проте він підтримає її рішення і просто захоче, щоб вона зробила те, що краще для неї».

Принцеса Беатріс з Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

Раніше запрошення до Сандрінгема не можна було ігнорувати, але, за словами Гранта, зараз домовленості дещо менш суворі: «Покійній королеві подобалося, коли вся родина збиралася разом на Різдво. Це було майже неписаним правилом, що всі мали там бути присутніми. Але це свідчить, наскільки змінилася ситуація зараз, коли Чарльз — король, правила вже не такі жорсткі, як раніше».

108
