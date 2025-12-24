Принцесса Беатрис не захотела проводить Рождество с королевской семьей и уехала в отпуск

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Рождественские праздники — это время единения в королевской семье, и не только в королевской. Но принцесса Йоркская Беатрис решила иначе провести праздники.

Как сообщается, принцесса Беатрис, так и не сумев выбрать между рождественскими приглашениями от своих родителей, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон, и официальным предложением провести праздничный сезон с членами королевской семьи в Сандрингеме, предпочла обойти этот вопрос, отправившись в лыжную поездку за границу со своим мужем и детьми.

Бывший дворецкий короля Чарльза, Грант Харрольд, в эксклюзивном интервью Reach PLC сказал: «Король Чарльз, безусловно, будет огорчен тем, что Беатрис пропустит торжества. Он очень любит свою племянницу, и я уверен, что он хотел бы провести с ней время на праздники после такого трудного период. Он прекрасно понимает, что она переживает из-за всего, что произошло с ее отцом, — несмотря на то, что это никак с ней не связано. Тем не менее, он поддержит ее решение и просто захочет, чтобы она сделала то, что лучше для нее».

Раньше приглашение в Сандрингем нельзя было игнорировать, но, по словам Гранта, сейчас договоренности несколько менее строгие: «Покойной королеве нравилось, когда вся семья собиралась вместе на Рождество. Это было почти неписаным правилом, что все должны были там присутствовать. Но это показывает, насколько изменилась ситуация сейчас, когда Чарльз — король, правила уже не такие жесткие, как раньше».