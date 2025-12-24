- Дата публикации
Категория
- Шоу-бизнес
Вау, какая: Тина Кароль в бархатном мини-платье игриво потанцевала возле елки
Артистка продемонстрировала новый эффектный образ.
Тина Кароль опубликовала в Instagram видео, снятое дома возле елки. На нем артистка в эффектном образе танцует и поет свою украиноязычную композицию «Шиншила».
«Я так нагрешила, Шиншила», — подписала звезда видеоролик.
Кароль предстала в красивом бархатном мини-платье с пикантным декольте цвета бордо от украинского бренда KEL'. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и женственный силуэт.
Аутфит Тина дополнила капроновыми колготами и высокими сапогами. У нее была прическа с боковым пробором и локонами, нежный макияж и украшения с камнями.
Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала лук в черном наряде, который состоял из мини-шортов и корсетного топа на бретельках, с баской и пикантным декольте.