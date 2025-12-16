У неї є дедлайн: стало відомо, коли Сара Фергюсон має залишити королівський маєток у Віндзорі

Сара Фергюсон / © Associated Press

Останні кілька місяців були непростими для Сари і, новий 2026 рік також не гарантує колишній герцогині спокою і хороших новин. Лише кілька місяців тому Сара була втягнута у скандал, пов’язаний з електронним листом, який вона відправила 2011 року покійному засудженому педофілу Джеффрі Епштейну. Це започаткувало її падіння в королівській родині, а скандали навколо її колишнього чоловіка Ендрю Маунтбаттен-Віндзора ще більше погіршили ситуацію для пари. Крім втрати королівських титулів, розлучена пара також втратила свій будинок у Роял-Лодж, у Віндзорі.

Незважаючи на те, що їм вручили повідомлення про виселення, вони досі не покинули свій будинок, і, за деякими даними, вони мають час до жовтня 2026 року, пише GB News.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Ендрю, як відомо, планує переїхати до приватного маєтку королівської родини в Сандрінгемі, а ось Сара з колишнім чоловіком не поїде. Передбачається, що вона розглядає будинки у Віндзорі та його околицях, хоча раніше ходили чутки, що вона може переїхати жити до Португалії до своєї молодшої дочки принцеси Євгенії або зупинитися у домі своєї старшої дочки принцеси Беатріс у Котсуолдсі. Зараз Сара й сама ще не знає, де вона має жити.

Сара Фергюсон із дочками Беатріс та Євгенією / © Associated Press

