- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Сходили на ланч: сестер Йоркських сфотографували на вулицях Лондона
Сестри Йоркські Беатріс та Євгенія були заскочені на прогулянці в Лондоні.
Дівчата вирушили на обід до ресторану Mount St. у Мейфері. Беатріс та Євгенія мали стильний вигляд та насолоджувалися часом, проведеним разом.
Дочки Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон обидві були в зимових пальтах. Беатріс одягла структуроване пальто з вовняної суміші верблюжого кольору, була у щільних чорних колготах та ботильйонах на підборах, а в руках несла велику сумку. Її сестра Євгенія одягла строге темно-синє пальто, доповнивши його високими чоботями та сумкою кольору слонової кістки на плечі.
Журнал Hello! поділився фотографіями сестер, що прогулювалися вулицями Лондона.
Нагадаємо, сестри зараз намагаються не потрапляти на очі папараці, а пов’язано це з тим, що їхні батьки загрузли у скандальних історіях, а батька дівчат Ендрю сам король Чарльз нещодавно позбавив усіх титулів та звань.
Втім, минулої п’ятниці сім’я була присутня у повному складі на церемонії хрещення молодшої дочки Беатріс — Афіни Мапеллі-Моцці, яка відбулася у вузькому сімейному колі.