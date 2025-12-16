Сходили на ланч: сестер Йоркських сфотографували на вулицях Лондона

Принцеса Беатріс і Євгенія / © Associated Press

Дівчата вирушили на обід до ресторану Mount St. у Мейфері. Беатріс та Євгенія мали стильний вигляд та насолоджувалися часом, проведеним разом.

Дочки Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон обидві були в зимових пальтах. Беатріс одягла структуроване пальто з вовняної суміші верблюжого кольору, була у щільних чорних колготах та ботильйонах на підборах, а в руках несла велику сумку. Її сестра Євгенія одягла строге темно-синє пальто, доповнивши його високими чоботями та сумкою кольору слонової кістки на плечі.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Getty Images

Журнал Hello! поділився фотографіями сестер, що прогулювалися вулицями Лондона.

Нагадаємо, сестри зараз намагаються не потрапляти на очі папараці, а пов’язано це з тим, що їхні батьки загрузли у скандальних історіях, а батька дівчат Ендрю сам король Чарльз нещодавно позбавив усіх титулів та звань.

Колишній принц Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Втім, минулої п’ятниці сім’я була присутня у повному складі на церемонії хрещення молодшої дочки Беатріс — Афіни Мапеллі-Моцці, яка відбулася у вузькому сімейному колі.