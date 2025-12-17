Три знаки зодіаку, яким сьогодні не слід брати те, що відбувається, близько до серця

Гороскоп / © Credits

Якщо врахувати, що енергетика будь-якої людини в цей час наближається до нуля, стане зрозумілою небезпека будь-яких переживань.

Сьогодні, 17 грудня, брати події близько до серця небажано всім знакам зодіаку, але трьом із них необхідно категорично відмовитися від переживань.

Телець

Тельцям наполегливо рекомендується не реагувати на провокації, які можуть влаштовувати їм як близькі, так і зовсім незнайомі люди. Пішовши в них на поводі, представники знака ризикують спочатку розлютитися, а потім дійти до повної втрати моральних і фізичних сил.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують не хвилюватися, оскільки саме сьогодні будь-які переживання забиратимуть у них енергію, необхідну для життя і роботи. Єдиний вихід із ситуації — тримати себе в руках і переключити увагу на приємні заняття.

Козоріг

Козорогів будь-які хвилювання можуть вибити з колії, тоді як для справи їм важливо налаштуватися на робочу хвилю, тоді вони зможуть успішно діяти. Але варто їм почати перейматися з будь-якого приводу, як робочий графік порушується і далеко не всі плани вдається втілити в життя.

