- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Що буде з титулами сестер Йоркських — дочок принца Ендрю, якого король Чарльз позбавив усього
Вчора король Чарльз ухвалив безпрецедентне рішення щодо титулів свого молодшого брата Ендрю. Стало відомо, що чекає тепер на його двох дочок — принцес Беатріс та Євгенії Йоркських.
Вчора король Чарльз ухвалив безпрецедентне рішення щодо титулів свого молодшого брата Ендрю. Стало відомо, що чекає тепер на його двох дочок — принцес Беатріс та Євгенії Йоркських.
Будучи дочками сина покійної королеви Єлизавети II, принцеса Беатріс, та її молодша сестра принцеса Євгенія збережуть свої королівські титули відповідно до жалованої грамоти короля Георга V від 1917 року. Вони обидві залишаються принцесами і продовжують носити титул Їхньої Королівської Високості.
Дівчата народилися у шлюбі принца Ендрю з Сарою Фергюсон, які були одружені від 1986 до 1996 року. Незважаючи на розлучення батьків, сім’я перебуває в добрих стосунках і підтримує одне одного.
Нагадаємо, 30 жовтня Букінгемський палац опублікував заяву, в якій йшлося, що брат короля Ендрю відтепер позбавлений титулу принца і іменуватиметься Ендрю Маунтбеттен Віндзором.
Сестри Йоркські зараз перебувають не в Лондоні, ймовірно, вони віддали перевагу тимчасово покинути Велику Британію в кризовий сімейний момент або ж так просто збіглося.