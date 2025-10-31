Принцеси Беатріс і Євгенія з батьком Ендрю / © Associated Press

Вчора король Чарльз ухвалив безпрецедентне рішення щодо титулів свого молодшого брата Ендрю. Стало відомо, що чекає тепер на його двох дочок — принцес Беатріс та Євгенії Йоркських.

Будучи дочками сина покійної королеви Єлизавети II, принцеса Беатріс, та її молодша сестра принцеса Євгенія збережуть свої королівські титули відповідно до жалованої грамоти короля Георга V від 1917 року. Вони обидві залишаються принцесами і продовжують носити титул Їхньої Королівської Високості.

Принцеса Євгенія, принц Ендрю і принцеса Беатріс / © Getty Images

Дівчата народилися у шлюбі принца Ендрю з Сарою Фергюсон, які були одружені від 1986 до 1996 року. Незважаючи на розлучення батьків, сім’я перебуває в добрих стосунках і підтримує одне одного.

Нагадаємо, 30 жовтня Букінгемський палац опублікував заяву, в якій йшлося, що брат короля Ендрю відтепер позбавлений титулу принца і іменуватиметься Ендрю Маунтбеттен Віндзором.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сестри Йоркські зараз перебувають не в Лондоні, ймовірно, вони віддали перевагу тимчасово покинути Велику Британію в кризовий сімейний момент або ж так просто збіглося.