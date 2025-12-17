Підсумки року: 15 головних суконь 2025-го, про які говорили всі

Найобговорюваніші сукні знаменитостей / фото: Associated Press, Getty Images

Реклама

Цього року зірки багато експерементували та намагалися привернути увагу, зокрема своїми сукнями. Вони часто обирали вінтажні вбрання чи створенні ексклюзивно для них відомими брендами, також на червоних доріжках панували сміливі прозорі сукня, які інколи демонстрували світу те, що зазвичай приховано від очей публіки.

2025-го було враження, що жодний захід чи червона доріжка не минались без гучних модних заяв знаменитостей, тому пропонуємо подивитись на сукні, які цього року особливо часто потрапляли у заголовки. Деякі із цих вбрань були кумедними, інноваційними та навіть ризикованими.

Амаль Клуні

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні, яка носить титул однієї з найгламурніших адвокаток і завжди викликає захоплення у світі моди, разом з чоловіком — актором Джорджем Клуні — вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю. Жінка обрала для своєї появи вінтажну сукню малинового кольору від Jean-Louis Scherrer із великою кількістю складок, ефектом пом’ятості та довгим шлейфом який гарно розвівався. Вбрання підкреслювало фігуру жінки і вона на червоній доріжці навіть затьмарила свого чоловіка.

Реклама

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Для державного бенкету, який проводився у Віндзорському замку, принцеса Уельська обрала одне з найвидовищніших вечірніх поєднань за останній час — гламурну сукню та нову тіару. Кетрін одягла сукню насиченого синього кольору від британського бренду Jenny Packham. Це була сукня-кейп повністю розшита лелітками та з асиметричним декольте, але рукави-накидки вбрання були ніжно-блакитними. Сукня стала новинкою у гардеробі принцесси, оскільки раніше вона її ніколи не одягала.

Мішель Єо

Мішель Єо / © Associated Press

Зірка фільму «Wicked: Чародійка» прийшла на прем’єру другої частини фільму у величезній сукні яка нагадувала кулю. Це лимонне вбрання було створене брендом Givenchy для колекції весна-літо 2026.

Сподобалась сукня зірки не усім, однак вона у ній дійсно мала оригінальний вигляд, який запам’ятався багатьом. Сама ж Мішель явно була задоволена вибором, оскільки просто сяяла у цього фатиновому модном творінні.

Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

На свій 63-й день народження голлівудська легенда змушена була вийти на червону доріжку, оскільки займалась просуванням серіалу, у якому зіграла. Відсвяткувати Мур вирішила тріумфально, а також показати, що вона не гірша за молодих красунь — акторка одягла прозору сукню від Gucci із чорного мережива, яку бренд створив для неї ексклюзивно. Це було вбрання з довгими рукавами, декольте-краплею та спідницею до підлоги.

Реклама

Сукня була дуже схожою на вбрання з колекції 1996 року, тож, ймовірно, саме ним і надихався бренд, коли створював сукню для Демі.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

28-річна акторка відвідала на захід видання Variety у сукні, яку будуть ще згадувати роками. Сідні водягла сріблясту сукню від бренду Christian Cowan з колекції весна-літо 2026, яка була напівпрозорою, а бюстгальтер вона вирішила під неї не одягати.

Сукня підкреслювала вигини її фігури завдяки бежевому корсету, на якому тканина збиралася легкими складками, створюючи «мокрий» ефект. Рукава сукні були довжиною до ліктя, а спідниця — довгою і вільною. Це одне із найсміливіших вбрань, яке акторка будь-коли одягала.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Американська діва здивувала увесь світ, коли прийшла на щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії у бежевій сукні та на вуалі, яка повністю закривала обличчя. Кім обрала вбрання з дебютної колекції Гленна Мартенса для Модного дому Maison Margiela — ефектне, креативне вбрання, яке також поєднувало в собі театральність з футуристичними конструкціями та рукавами-накидками, які також мали дріпування та шлейф.

Реклама

Її обличчя було лише злегка видно крізь тканину, зібрану на маківці маленькими складками.

Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Австралійська красуня після невеликої перерви у роботі вирішила повернутися на червону доріжку. Марго презентувала фільм «Велика смілива красива подорож» у абсолютно прозорій сукні від Armani Privé весна-літо 2025, яка була з голою спиною, декольте та повністб розшита бісером, лелітками, кристалами та блискучими нитками. Вбрання явно стало одним із найсміливіших образів за всю кар’єру акторки, а також своєрідним вшануванням пам’яті модельєра Джорджіо Армані, який напередодні пішов із життя.

Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Цього року королева ромкомів повернулась до своєї культової ролі — через 22 роки вийшла друга частина фільму «Шалена п’ятниця», у якому Логан зіграла. Презентувала свою роботу акторка у Лондоні вирішила фіолетовою сукнею від Ludovic de Saint, яка стала відсиланням до образу її героїні у першій частині фільму.

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

22-річна Дженна Ортега, головна героїня популярного серіалу Netflix «Венздей», стала однією з головних зірок премії «Еммі». Поява акторки на червоній доріжці викликала бурхливу реакцію через її «голе» вбрання від Модного дому Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Лук включав скульптурний топ, повністю зроблений з великого каміння, намистин, перлів і кристалів різних відтінків, який покривав її оголене тіло, частково прикриваючи груди, і був схожий на гламурну сітку. Поєднала цей топ Дженна з довгою чорною спідницею з розрізом, який демонстрував її ноги.

Реклама

Наталі Портман

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі з’явилася на Каннському кінофестивалі в довгій вечірній сукні-бюстьє створеній Марією Грацією К’юрі. Цей дизайн А-силуету був натхненний вбранням від Dior з колекції Haute Couture «Мексика» зими 1951 року.

Її прикрашав великий оксамитовий бант на грудях, а спідниця була розшита сріблястими пелюстками з бісером. Також розшитий бісером був і ліф вбрання.

Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Лауреатка «Оскара» прийшла на Met Gala — головну модну подію року — в пікантній сукні від LaQuan Smith, яку поєднала з прикрасами від Cartier та головним убором від Jennifer Behr із вуаллю.

Сукня Голлі була довга, з декольте, шлейфом і бісером. Також її прикрашали прозорі вставки з тканини і доповнював жакет. Спідньої білизни акторка не носила, що було дуже скандально та привертає багато уваги.

Реклама

Меланія Трамп

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Перша леді США та її чоловік відвідали з державним візитом Велику Британію і на їхню честь у влаштували розкішний вечір у Віндзорському замку. Меланія віршила зробити сміливий крок під час вибору свого вечірнього образу, оскільки одягла жовту вечірню сукню-колону з відкритими плечима від Модного дому Carolina Herrera, а поєднала її з туфлями Manolo Blahnik з матового оксамиту. Це й без того яскраве вбрання перша леді доповнила не менш яскравими акцентами — широким поясом на талії з пряжкою, який був виконаний у ліловому кольорі. Цей її образ обговорювали кілька тижнів і будуть згадувати ще не одноразово.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

27 червня Лорен Санчес вийшла заміж за Джеффа Безоса на розкішній італійській церемонії у Венеції. 55-річна жінка пішла до вівтаря в мереживній ексклюзивній сукні з довгими рукавами, яку для неї створив італійський Модний дім Dolce & Gabbana. Її сукня підкреслювала тонку талію, мала комір-стійку та ґудзики від шиї до підлоги, а головною родзинкою була спідниця силуету «русалка». Референсом для створення сукні для Лорен слугував образ Софі Лорен із фільму 1958 року «Плавучий дім».

Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Акторка прийшла на вечірку Vanity Fair Oscar Party у приголомшливій чорній сукні від бренду Saint Laurent, яка була простою спереду, але дуже пікантною ззаду, адже мала прозорі вставки прикрашені гламурним камінням. Також на спині у сукні був невеликий чорний бант.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Голлівудська зірка прийшла на вручення нагород «Еммі» у гламурній сукні готичного дизайну від молодого американського бренду Yara Shoemaker. Це була довга сукня-бюстьє, яка підкреслювала фігуру Кетрін, а також мала ефектну родзинку — у верхній частині була напівпрозорою, оздобленою вишивкою та бісером. Спідниця ж у вбрання була повністю розшита чорним бісером.