Принцеси Йоркські потрапили під приціл папараці дорогою на королівський обід у Букінгемському палаці
Принцеси Йоркські — Беатріс та Євгенія разом зі своїми сім’ями відвідали різдвяний обід короля Чарльза у Букінгемському палаці у Лондоні.
Сестри Беатріс та Євгенія возз’єдналися з членами королівської родини на різдвяному обіді у палаці, тоді як їхній батько Ендрю не зміг бути присутнім. Цього дня колишнього принца Ендрю було помічено на кінній прогулянці під дощем на території його маєтку Роял-Лодж у Віндзорі.
Принцеси Йоркські потрапили під об’єктиви фотографів в автомобілі, Беатріс була за кермом, а її сестра Євгенія сиділа спереду на пасажирському сидінні. Обидві сестри усміхалися, були одягнені у теплі пальта, а у вухах у Євгенії ми помітили кумедні сережки у вигляді льодяників.
Днем раніше дівчат сфотографували папараці під час прогулянки Лондоном коли вони сходили на ланч до ресторану Mount St. у Мейфері. Між сестрами теплі стосунки, і вони люблять проводити час одна з одною.