Принцеси Йоркські потрапили під приціл папараці дорогою на королівський обід у Букінгемському палаці

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Сестри Беатріс та Євгенія возз’єдналися з членами королівської родини на різдвяному обіді у палаці, тоді як їхній батько Ендрю не зміг бути присутнім. Цього дня колишнього принца Ендрю було помічено на кінній прогулянці під дощем на території його маєтку Роял-Лодж у Віндзорі.

Принцеси Йоркські потрапили під об’єктиви фотографів в автомобілі, Беатріс була за кермом, а її сестра Євгенія сиділа спереду на пасажирському сидінні. Обидві сестри усміхалися, були одягнені у теплі пальта, а у вухах у Євгенії ми помітили кумедні сережки у вигляді льодяників.

Днем раніше дівчат сфотографували папараці під час прогулянки Лондоном коли вони сходили на ланч до ресторану Mount St. у Мейфері. Між сестрами теплі стосунки, і вони люблять проводити час одна з одною.