ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Принцеси Йоркські потрапили під приціл папараці дорогою на королівський обід у Букінгемському палаці

Принцеси Йоркські — Беатріс та Євгенія разом зі своїми сім’ями відвідали різдвяний обід короля Чарльза у Букінгемському палаці у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Сестри Беатріс та Євгенія возз’єдналися з членами королівської родини на різдвяному обіді у палаці, тоді як їхній батько Ендрю не зміг бути присутнім. Цього дня колишнього принца Ендрю було помічено на кінній прогулянці під дощем на території його маєтку Роял-Лодж у Віндзорі.

Принцеси Йоркські потрапили під об’єктиви фотографів в автомобілі, Беатріс була за кермом, а її сестра Євгенія сиділа спереду на пасажирському сидінні. Обидві сестри усміхалися, були одягнені у теплі пальта, а у вухах у Євгенії ми помітили кумедні сережки у вигляді льодяників.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Днем раніше дівчат сфотографували папараці під час прогулянки Лондоном коли вони сходили на ланч до ресторану Mount St. у Мейфері. Між сестрами теплі стосунки, і вони люблять проводити час одна з одною.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie