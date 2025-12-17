- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
Приїхали на обід з однаковими зачісками: принцеса Кейт і дочка Шарлотта зачарували образами
Принцеса Шарлотта та її мама принцеса Кейт обрали однакові зачіски для візиту на різдвяний обід короля Чарльза.
Різдвяний обід – це святкова традиція королівської родини, яку король Чарльз продовжив з часів правління своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ. Останніми роками монарх проводив цей захід як у Букінгемському палаці, так і у Віндзорському замку і зазвичай на такий обід запрошується вся родина, а не тільки найближчі родичі, які проводять Різдво, як правило, з королем у Сандрінгемі, в Норфолку.
Родина Уельських завжди бажані гості на обох заходах. І цього року принцеса Кейт та її десятирічна дочка принцеса Шарлотта зачарували своїми однаковими зачісками та схожими образами.
Волосся Кейт і Шарлотти були заколоті ззаду з допомогою оксамитових бантів і вони виглядали дуже мило. Принцеса Кетрін, до речі, обрала для цього світського образу червону сукню в гороховий принт та сережки від Van Cleef & Arpels.
До речі, принцеса Шарлотта дуже любить носити зачіски з бантами у волоссі , про що ми вже розповідали раніше.