Суспільство
229
1 хв

Приїхали на обід з однаковими зачісками: принцеса Кейт і дочка Шарлотта зачарували образами

Принцеса Шарлотта та її мама принцеса Кейт обрали однакові зачіски для візиту на різдвяний обід короля Чарльза.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Різдвяний обід – це святкова традиція королівської родини, яку король Чарльз продовжив з часів правління своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ. Останніми роками монарх проводив цей захід як у Букінгемському палаці, так і у Віндзорському замку і зазвичай на такий обід запрошується вся родина, а не тільки найближчі родичі, які проводять Різдво, як правило, з королем у Сандрінгемі, в Норфолку.

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Родина Уельських завжди бажані гості на обох заходах. І цього року принцеса Кейт та її десятирічна дочка принцеса Шарлотта зачарували своїми однаковими зачісками та схожими образами.

/ © Getty Images

Волосся Кейт і Шарлотти були заколоті ззаду з допомогою оксамитових бантів і вони виглядали дуже мило. Принцеса Кетрін, до речі, обрала для цього світського образу червону сукню в гороховий принт та сережки від Van Cleef & Arpels.

До речі, принцеса Шарлотта дуже любить носити зачіски з бантами у волоссі , про що ми вже розповідали раніше.

229
