Зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл показала фото з медового місяця на Мальдівах
Нещодавно відома акторка вийшла заміж, тому вирушила з новоспеченим чоловіком на екзотичні острови.
69-річна акторка Кім Кеттролл, широко відома всім за роллю Саманти в популярному серіалі «Секс і місто», нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став 55-річний звукорежисер Рассел Томас. Фото з церемонії одруження показав People.
Судячи з фото акторки в Instagram, пара вирушила в медовий місяць на Мальдіви. Кім показала, як відпочивала на заході сонця в гамаку, дивилася на океан, а також селфі з Расселом.
Зазначимо, Кім і Рассел познайомилися у Великій Британії, на каналі BBC, де чоловік працював звукорежисером. У стосунках вони перебувають із 2016 року. Пара ніколи не афішувала свого роману, вони майже не з’являлися разом на червоних доріжках. Акторка називала їхні стосунки спокійними, зрілими й такими, що підтримують.
