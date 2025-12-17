ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл показала фото з медового місяця на Мальдівах

Нещодавно відома акторка вийшла заміж, тому вирушила з новоспеченим чоловіком на екзотичні острови.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кім Кеттролл

Кім Кеттролл / © Associated Press

69-річна акторка Кім Кеттролл, широко відома всім за роллю Саманти в популярному серіалі «Секс і місто», нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став 55-річний звукорежисер Рассел Томас. Фото з церемонії одруження показав People.

Судячи з фото акторки в Instagram, пара вирушила в медовий місяць на Мальдіви. Кім показала, як відпочивала на заході сонця в гамаку, дивилася на океан, а також селфі з Расселом.

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл із чоловіком

Кім Кеттролл із чоловіком

Зазначимо, Кім і Рассел познайомилися у Великій Британії, на каналі BBC, де чоловік працював звукорежисером. У стосунках вони перебувають із 2016 року. Пара ніколи не афішувала свого роману, вони майже не з’являлися разом на червоних доріжках. Акторка називала їхні стосунки спокійними, зрілими й такими, що підтримують.

Кім Кеттролл і Рассел Томас / © Getty Images

Кім Кеттролл і Рассел Томас / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Кім Кеттролл блиснула фігурою в купальнику.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie