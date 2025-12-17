Зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл показала фото з медового місяця на Мальдівах

Кім Кеттролл / © Associated Press

69-річна акторка Кім Кеттролл, широко відома всім за роллю Саманти в популярному серіалі «Секс і місто», нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став 55-річний звукорежисер Рассел Томас. Фото з церемонії одруження показав People.

Судячи з фото акторки в Instagram, пара вирушила в медовий місяць на Мальдіви. Кім показала, як відпочивала на заході сонця в гамаку, дивилася на океан, а також селфі з Расселом.

Кім Кеттролл із чоловіком

Зазначимо, Кім і Рассел познайомилися у Великій Британії, на каналі BBC, де чоловік працював звукорежисером. У стосунках вони перебувають із 2016 року. Пара ніколи не афішувала свого роману, вони майже не з’являлися разом на червоних доріжках. Акторка називала їхні стосунки спокійними, зрілими й такими, що підтримують.

Кім Кеттролл і Рассел Томас / © Getty Images

