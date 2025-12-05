ТСН у соціальних мережах

69-річна зірка "Сексу і міста" Кім Кетролл вийшла заміж

Пара разом выд 2016 року. Вони вперше зустрілися на каналі BBC, де коханий акторки працював звукорежисером.

Кім Кетролл та Рассел Томас

Кім Кетролл та Рассел Томас / © Getty Images

Канадська акторка Кім Кетролл, яка відома багатьом завдяки ролі у культовому серіалі «Секс і місто» вийшла заміж за свого бойфренда Рассела Томаса. Кім 69-років, а Расселу 55 років і вони разом від 2016 року.

Весілля відбулося 4 грудня у Лондоні. На церемонії було лише 12 гостей, а відбулась вона у Старій ратуші Челсі. Для важливого дня акторка обрала вишуканий костюм Dior, стилізований легендарною костюмеркою Патрісією Філд. Вбрання Кім поєднала з рукавичками від Корнелії Джеймс та капелюхом, виготовленим на замовлення модистом Філіпом Трісі.

Томас обрав костюм від Річарда Джеймса, що демонструє спільну цінність пари до майстерності та стриманої вишуканості. Знімками з весілля поділилось видання People.

