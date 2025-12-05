Батькові Меган Маркл ампутували ногу: що відомо про операцію

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Операцію на лівій нозі чоловікові екстрено провели на Філіппінах — він втратив стопу та гомілку.

Операція тривала три години і про неї ЗМІ повідомив син чоловіка Томас Маркл-молодший. Операцію провели після того, як тромб перервав кровообіг у лівій нозі і вона почорніла.

Батько Меган Маркл у інтерв’ю виданню The Sun / фото: скриншот з відео

«Мій тато поводиться дуже сміливо. Його нога посиніла, а потім почорніла. Це сталося дуже швидко. Я відвіз його до місцевої лікарні, де йому зробили обстеження та УЗД, і сказали, що ногу потрібно ампутувати, — сказав брат Меган Маркл — Виходу не було. Мені сказали, що ногу потрібно видалити, і це питання життя або смерті».

Реклама

На Філіппінах операцію проводили, оскільки він туди переїхав на початку цього року. Однак однією цією процедурою все не закінчиться, бо тепер пану Марклу загрожує ще одна операція з видалення тромбу в лівому стегні. Його син Томас-молодший, який є його основним опікуном, сказав, що лікарі, як і раніше, «надзвичайно опікуються» добробутом його батька. Нині пан Маркл залишається у відділенні інтенсивної терапії у стабільному стані.

Батько Меган Маркл показав архівне фото з дочкою у інтерв’ю виданню The Sun / фото: скриншот з відео

«Один з його лікарів сказав, що наступні два-три дні є критичними. Його ліву ногу видалили нижче коліна. Вони хвилювалися, що може розвинутися інфекція — сепсис або гангрена. Плоть почорніла і відмирала, — сказав Том-молодший. — Жодного варіанту не було запропоновано. Або «нам потрібно зараз оперувати та видалити ногу, або він може померти». Це була ситуація, що загрожувала життю».

Представники герцогині Сассекської відмовився коментувати госпіталізацію її батька та ампутацію ноги.