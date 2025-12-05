ТСН у соціальних мережах

134
2 хв

Аніта Луценко зі сльозами повідомила про розлучення з чоловіком і назвала причину

Спортсменка розкрила, коли вони прийняли рішення жити далі окремо.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Аніта Луценко

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко, яка нещодавно здивувала талантом доньки, підтвердила чутки про розлучення з чоловіком Олександром Лозовцовим.

Спортсменка вже давно натякала на негаразди в стосунках і давала зрозуміти, що самотня. В інтерв'ю Маші Єфросиніній знаменитість підтвердила розрив із коханим. Пара розійшлась вже давно. Причиною того стало, що Аніта Луценко зрозуміла, що більше не кохає Олександра. Спортсменка говорить, що їй стало комфортніше самій, а так у парі не повинно бути. Наразі Аніта Луценко живе разом із донькою Мією. Чоловік фінансово їм не допомагає.

Аніта Луценко, Олександр Лозовцов та їхня донька / © instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Аніта Луценко, Олександр Лозовцов та їхня донька / © instagram.com/aleksandr_lozovtsov

"Розійшлися давно, я з Мією. Моя причина… Скажу один момент. Одного вечора ми лягали спати, він повернувся та сказав, що кохає мене, а я зрозуміла, що не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати я не хочу. Я почала все більше часу проводити сама, мені комфортно самій з собою. Мені здається, що люди мають бути разом, поки вони отримують задоволення від того, що вони перебувають разом. А якщо ти чекаєш на момент, коли вже залишишся сама, то, мені здається, це абсолютно нечесно", - зізнається тренерка.

Водночас Аніта говорить, що Олександр дійсно був коханням всього її життя. Цей розрив дався їй зовсім нелегко. Ба більше, спортсменка боялась йти на цей крок, адже хвилювалась, що більше не зустріне кохання. Проте після спілкування з психоаналітиком Луценко все ж таки наважилась. До речі, коли спортсменка говорила про розрив, то не могла стримати сліз.

Маша Єфросиніна та Аніта Луценко / © Скріншот з відео

Маша Єфросиніна та Аніта Луценко / © Скріншот з відео

"Хоча Саша – це кохання всього мого життя. Ніколи я не могла б подумати, що настільки велике кохання може згаснути. Ми з психоаналітиком вже розмовляли про те, щоб розійтися. Вона запитала, чого я боюся, що станеться, якщо я розійдуся. Я боялась, що ніколи в житті більше не буде такого кохання. Вона мені каже, що в мене й зараз такого немає", - додала спортсменка.

Наразі Аніта Луценко самотня. Проте тренерка вірить, що ще зустріне кохання. Ба більше, вона вже й навіть ходить на побачення.

Зазначимо, Аніта Луценко та Олександр Лозовцов перебували в стосунках від 2013 року. 2016-го у закоханих народилась спільна донька Мія. У шлюбі пара не була.

Нагадаємо, нещодавно артисти Олена та Тарас Тополі офіційно подали заяву на розлучення. Стало відомо, хто став ініціатором їхнього розриву.

Дата публікації
