Анита Луценко со слезами сообщила о разводе с мужем и назвала причину

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

Реклама

Известный украинский тренер Анита Луценко, которая недавно удивила талантом дочери, подтвердила слухи о разводе с мужем Александром Лозовцовым.

Спортсменка уже давно намекала на проблемы в отношениях и давала понять, что одинока. В интервью Маше Ефросининой знаменитость подтвердила разрыв с возлюбленным. Пара разошлась уже давно. Причиной того стало, что Анита Луценко поняла, что больше не любит Александра. Спортсменка говорит, что ей стало комфортнее самой, а так в паре не должно быть. Сейчас Анита Луценко живет вместе с дочкой Мией. Мужчина финансово им не помогает.

Анита Луценко, Александр Лозовцов и их дочь / © instagram.com/aleksandr_lozovtsov

"Разошлись давно, я с Мией. Моя причина... Скажу один момент. Однажды вечером мы ложились спать, он вернулся и сказал, что любит меня, а я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать я не хочу. Я начала все больше времени проводить сама, мне комфортно одной с собой. Мне кажется, что люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они находятся вместе. А если ты ждешь момента, когда уже останешься одна, то, мне кажется, это абсолютно нечестно", - признается тренер.

Реклама

В то же время Анита говорит, что Александр действительно был любовью всей ее жизни. Этот разрыв дался ей совсем нелегко. Более того, спортсменка боялась идти на этот шаг, ведь волновалась, что больше не встретит любовь. Однако после общения с психоаналитиком Луценко все же решилась. Кстати, когда спортсменка говорила о разрыве, то не могла сдержать слез.

Маша Ефросинина и Анита Луценко / © andrewrostov.livejournal.com

"Хотя Саша - это любовь всей моей жизни. Никогда я не могла бы подумать, что настолько большая любовь может угаснуть. Мы с психоаналитиком уже разговаривали о том, чтобы разойтись. Она спросила, чего я боюсь, что произойдет, если я разойдусь. Я боялась, что никогда в жизни больше не будет такой любви. Она мне говорит, что у меня и сейчас такой нет", - добавила спортсменка.

Сейчас Анита Луценко одинока. Однако тренер верит, что еще встретит любовь. Более того, она уже даже ходит на свидания.

Отметим, Анита Луценко и Александр Лозовцов находились в отношениях с 2013 года. 2016-го у влюбленных родилась общая дочь Мия. В браке пара не была.

Реклама

Напомним, недавно артисты Елена и Тарас Тополи официально подали заявление на развод. Стало известно, кто стал инициатором их разрыва.