Сокращение войск США в Европе: командующий НАТО сообщил, справится ли Европа

Войска США / © eucom.mil

Реклама

Сокращение количества войск США в Европе не создаст дополнительной нагрузки на оборону континента. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Об этом пишет Politico.

«Я уверен в возможностях» Европы и Канады. Мы готовы сегодня к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам», — заявил он.

Реклама

Гринкевич подчеркнул, что политическая напряженность, связанная с мирными переговорами по Украине, «никак не повлияла на способность выполнять нашу миссию с точки зрения НАТО». Он добавил, что обещания союзников увеличить расходы на оборону означают, что НАТО «будет более готовым завтра, а мы будем более готовы послезавтра», чтобы противостоять России и отреагировать на любой дальнейший вывод войск.

Комментарии Гринкевича прозвучали на фоне опасений по поводу ожидаемого вывода американских войск из Европы в результате предстоящей оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Ожидается, что так называемый обзор военной стратегии будет включать в себя передислокацию американских войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Опасения по поводу сокращения численности американских военнослужащих в Европе также отражают более широкие дебаты по поводу приверженности Вашингтона альянсу за Трампа.

Как пишет Politico, частные европейские союзники обеспокоены ситуацией в США, но публично настаивают, что НАТО по-прежнему остается силой, с которой необходимо считаться.

Реклама

«Все процессы НАТО функционируют безупречно… На практике американцы выполняют свои обязательства очень хорошо», — заявил в комментарии заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

В то же время Гринкевич выразил обеспокоенность тем, что Россия может проверить на прочность коллективную оборону НАТО в «ближайшей перспективе», а также в «среднесрочной и, очевидно, в долгосрочной перспективе».

«Мы также думаем о том, чтобы действовать на опережение», — сказал он, отказавшись от дальнейших подробностей.

«Если Россия пытается создать для нас дилеммы, возможно, есть способы, которыми мы могли бы создать для них дилеммы», — подытожил Гринкевич.

Реклама

Напомним, США начали вывод своих войск из Европы — подразделения численностью 4200 солдат, дислоцирующегося в странах восточного фланга НАТО.