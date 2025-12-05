Российские войска готовят дальнейшее наступление: какие города под угрозой

Война / © Associated Press

Наиболее интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, в то же время российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.

Об этом сказал генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), основатель Благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко в эфире «Эспрессо».

«Наш рубеж простирается по линии Покровск — Мирноград — Константиновка — Дружковка — Славянск — Краматорск. Наиболее интенсивные бои сейчас проходят вокруг агломерации Покровск — Мирноград, но враг постепенно готовит дальнейшие операции. Это касается Константиновки в первую очередь, потому что Дружковка находится в низине, и именно Константиновка играет более важную роль в системе обороны», — отметил Романенко.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, оккупанты организуют действия непосредственно на Славянск и Краматорск с северо-восточного направления.

Там происходит враждебное продвижение в районе Лимана. Фактически они окружают Ямполь вокруг Лимана. Если посмотреть на карту в направлении Лиман — Северск, то это западное направление — направление действий на Краматорск и Славянск… К сожалению, такие события на фронтах будут иметь место до тех пор, пока не будет обеспечен соответствующий потенциал Сил обороны Украины», — отметил Романенко.

Карта оккупации территорий / © Эспрессо TV

Стоит отметить, что Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.