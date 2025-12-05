США призвали Европу заблокировать выделение Украине "репарационного кредита" из российских активов - СМИ

Российские активы

Реклама

Соединенные Штаты Америки лоббировали в Европейском Союзе (ЕС) усилия по блокированию планов блока использовать замороженные активы российского Центрального банка в качестве обеспечения для масштабного займа Украине. Американские чиновники утверждали, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны, сообщают европейские дипломаты.

Об этом пишет Bloomberg.

Аргумент США: активы как рычаг для мира

Как отмечают европейские дипломаты, говорившие на условиях анонимности, официальные лица США настаивали на том, что активы должны быть сохранены как важный инструмент для обеспечения потенциального мирного соглашения. Использование их сейчас для финансирования Украины якобы может продлить конфликт.

Реклама

Эти обсуждения проходят в критическое для Украины время, когда Киев находится под давлением США относительно возможного невыгодного мирного соглашения с Россией. В условиях прекращения большей части американской помощи со стороны администрации Президента Дональда Трампа, ставящего Украину под угрозу исчерпания средств в начале следующего года, основное финансовое бремя ложится на Европу.

Предложение ЕС: на этой неделе ЕС выдвинул предложение использовать обездвиженные активы для обеспечения ссуды в размере €90 миллиардов ($105 миллиардов) на покрытие экономических и военных нужд Украины на следующие два года.

Замороженные средства: на территории ЕС находится около 210 миллиардов евро замороженных российских активов.

«Мирный план» США: Вашингтон также рассматривает российские активы в своих предложениях по мирным переговорам с Москвой, предполагая, что они могут быть использованы для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США. Активы остаются одним из ключевых спорных моментов наряду со статусом украинских территорий и предоставлением Киеву гарантий безопасности.

Европа противостоит давлению

Европейские лидеры решительно настаивают, что вопрос использования активов является европейским делом, поскольку большинство замороженных средств находятся в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, являющийся решительным сторонником использования российских активов в помощь Украине, в четверг заявил:

«Нет никакой возможности оставить мобилизуемые нами средства Соединенным Штатам. Американское правительство это знает, и это тоже переговорная позиция немецкого правительства… Это также консенсус на европейском уровне. В этом отношении совершенно нет расхождений в мыслях. Эти деньги должны поступить в Украину — они должны помочь Украине».

Реклама

Мерц планирует поездку в Брюссель для переговоров с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы преодолеть сопротивление Бельгии плану ЕС.

Внутренняя оппозиция и механизм займа

Помимо давления со стороны США, ЕС также сталкивается с внутренней оппозицией, в частности, от Бельгии, где сохраняется большинство средств. Бельгия требует достаточных гарантий того, что она не останется сама покрывать возможные будущие судебные тяжбы, если Москва выиграет дела по возврату активов.

Условия займа ЕС: согласно предложению ЕС, заем будет обеспечен бюджетом блока или двусторонними гарантиями от стран-членов. Активы останутся замороженными, а Киев должен возвращать ссуду только в том случае, если Россия согласится финансировать восстановление страны и компенсировать нанесенный ущерб.

Другие противники: против планов также выступают Венгрия, а Словакия заявила, что не поддержит предложения, оказываемые Украине военной поддержкой.

Процедура: для одобрения предложения необходимо только квалифицированное большинство государств-членов.

Напомним, по данным медиа, Европейская комиссия давно предлагает ссудить Украине 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, но этому противится Бельгия.

Именно Бельгия имеет наибольшую долю замороженных активов России в ЕС как держатель финансового депозитария Euroclear, где они хранятся. Однако в Брюсселе опасаются, что они будут ответственны за любые юридические и финансовые претензии, поданные Россией. Поэтому призывают, чтобы все страны ЕС гарантировали этот заем.