США закликали Європу заблокувати виділення Україні "репараційного кредиту" з російських активів — ЗМІ

Російські активи

Реклама

Сполучені Штати Америки лобіювали в Європейському Союзі (ЄС) зусилля, спрямовані на блокування планів блоку використати заморожені активи російського Центрального банку як забезпечення для масштабної позики Україні. Американські чиновники стверджували, що ці активи необхідні для укладення мирної угоди між Києвом і Москвою, і не повинні використовуватися для продовження війни, повідомляють європейські дипломати.

Про це пише Bloomberg.

Аргумент США: активи як важіль для миру

Як зазначають європейські дипломати, які говорили на умовах анонімності, офіційні особи США наполягали на тому, що активи мають бути збережені як важливий інструмент для забезпечення потенційної мирної угоди. Використання їх зараз для фінансування України нібито може подовжити конфлікт.

Реклама

Ці обговорення відбуваються у критичний для України час, коли Київ перебуває під тиском США щодо можливої невигідної мирної угоди з Росією. В умовах припинення більшої частини американської допомоги з боку адміністрації Президента Дональда Трампа, що ставить Україну під загрозу вичерпання коштів на початку наступного року, основний фінансовий тягар лягає на Європу.

Пропозиція ЄС: цього тижня ЄС висунув пропозицію використати знерухомлені активи для забезпечення позики в розмірі €90 мільярдів ($105 мільярдів) на покриття економічних та військових потреб України на наступні два роки.

Заморожені кошти: на території ЄС знаходиться близько €210 мільярдів заморожених російських активів.

«Мирний план» США: Вашингтон також розглядає російські активи у своїх пропозиціях щодо мирних переговорів з Москвою, припускаючи, що вони можуть бути використані для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США. Активи залишаються одним із ключових спірних моментів, поряд зі статусом українських територій та наданням Києву гарантій безпеки.

Європа протистоїть тиску

Європейські лідери рішуче наполягають на тому, що питання використання активів є європейською справою, оскільки більшість заморожених коштів знаходяться в Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який є рішучим прихильником використання російських активів на допомогу Україні, у четвер заявив:

«Немає жодної можливості залишити кошти, які ми мобілізуємо, Сполученим Штатам. Американський уряд це знає, і це також є переговорною позицією німецького уряду… Це також консенсус на європейському рівні. Щодо цього абсолютно немає розбіжностей у думках. Ці гроші мають надійти до України — вони мають допомогти Україні».

Реклама

Мерц планує поїздку до Брюсселя для переговорів із прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб подолати опір Бельгії плану ЄС.

Внутрішня опозиція та механізм позики

Окрім тиску з боку США, ЄС також стикається з внутрішньою опозицією, зокрема від Бельгії, де зберігається більшість коштів. Бельгія вимагає достатніх гарантій того, що вона не залишиться сама покривати можливі майбутні судові позови, якщо Москва виграє справи щодо повернення активів.

Умови позики ЄС: згідно з пропозицією ЄС, позика буде забезпечена бюджетом блоку або двосторонніми гарантіями від країн-членів. Активи залишаться замороженими, а Київ мав би повертати позику лише в тому випадку, якщо Росія погодиться фінансувати відбудову країни та компенсувати завдану шкоду.

Інші противники: проти планів також виступають Угорщина, а Словаччина заявила, що не підтримає пропозиції, які надають Україні військову підтримку.

Процедура: для схвалення пропозиції потрібна лише кваліфікована більшість держав-членів.

Нагадаємо, за даними медіа, Європейська комісія давно пропонує позичити Україні 140 мільярдів євро коштом заморожених російських активів, але цьому противиться Бельгія.

Саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів Росії в ЄС як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються. Однак у Брюсселі побоюються, що вони будуть відповідальними за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані Росією. Тому закликають, аби всі країни ЄС гарантували цю позику.