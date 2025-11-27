Чи дадуть Україні 140 мільярдів євро з заморожених російських активів: Каллас відповіла

Кая Каллас / © Associated Press

Європейський Союз активно працює над юридичною пропозицією щодо розблокування кредиту для України на суму 140 мільярдів євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це заявила представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

За словами Каллас, наразі найжиттєздатнішим варіантом, який обговорюється в Комісії, є позика (кредит) для репарації.

«Робота триває. Комісія запропонувала документи з варіантами, де були різні підходи. Але, безумовно, позика для репарації є найбільш життєздатним варіантом, щоб рухатися вперед і справді профінансувати потреби, які має Україна», — зазначила Кая Каллас.

За її словами, реалізація цього плану вимагає ретельної законодавчої роботи, аби вирішити всі юридичні питання та потенційні ризики. Каллас додала, що важливо забезпечити, щоб Бельгія, яка є найбільшим утримувачем цих активів, отримала солідарну підтримку від країн-членів для покриття фінансових ризиків.

«Так, цей процес триває, і, сподіваюся, пропозиція дуже скоро надійде до держав-членів. На грудневій Європейській Раді ми пообіцяли, що обговоримо, як фінансувати Україну, доки не матимемо остаточного рішення», — підсумувала Кая Каллас.

Нагадаємо, що раніше Кая Каллас зазначала, ситуація з «американським мирним планом», до створення якого, судячи з розмови Стіва Віткоффа з Ушаковим і Дмитрієвим, долучався Кремль, свідчить про те, що не можна втрачати пильності щодо Росії і уникати розставлений нею пасток.

Також повідомлялося, Брюссель заявив, що не підтримає надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро, якщо не отримає юридичних гарантій і чіткого механізму розподілу фінансових ризиків між усіма країнами ЄС.



