ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
2 хв

Заморожені російські активи для допомоги Україні: Мерц зробив заяву напередодні саміту ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Заморожені російські активи для допомоги Україні: Мерц зробив заяву напередодні саміту ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав держави-члени ЄС досягти угоди щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні до грудневого саміту ЄС у Брюсселі. Лідера Німеччини підтримав прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Про це йшлося під час спільної пресконференції Мерца і Міхала, передає straitstimes.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявили, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки в будь-яких мирних домовленостях.

«Європейці та американці мають велику відповідальність у цьому конфлікті. Всі ми — Україна, європейці та американці — хочемо, щоб війна в Україні нарешті закінчилася. Ми прагнемо миру для України та безпеки для Європи», — підкреслив Мерц.

Канцлер також наголосив на важливості потужної обороноздатності України та надійних гарантій безпеки у разі укладення будь-якої угоди з Росією.

«Будь-яка угода, яка стосується ЄС, Європи загалом або НАТО, потребує схвалення європейських партнерів та консенсусу всередині альянсу», — зазначив Мерц.

За словами Мерца і Міхала, вони прагнуть, щоб держави-члени ЄС дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні ще до грудневого саміту ЄС у Брюсселі.

Зазначимо, що останній 2025 року саміт лідерів країн-членів ЄС відбудеться 19 грудня в Брюсселі. Його вже називають «переламним» для України.

Нагадаємо, план із замороженими активами Росії знову забуксував. Зокрема, Бельгія вимагає гарантій, а Словаччина не хоче, щоб гроші йшли на підтримку української армії.

Дата публікації
Кількість переглядів
303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie