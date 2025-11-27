Заморожені російські активи для допомоги Україні: Мерц зробив заяву напередодні саміту ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав держави-члени ЄС досягти угоди щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні до грудневого саміту ЄС у Брюсселі. Лідера Німеччини підтримав прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Про це йшлося під час спільної пресконференції Мерца і Міхала, передає straitstimes.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявили, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки в будь-яких мирних домовленостях.

Реклама

«Європейці та американці мають велику відповідальність у цьому конфлікті. Всі ми — Україна, європейці та американці — хочемо, щоб війна в Україні нарешті закінчилася. Ми прагнемо миру для України та безпеки для Європи», — підкреслив Мерц.

Канцлер також наголосив на важливості потужної обороноздатності України та надійних гарантій безпеки у разі укладення будь-якої угоди з Росією.

«Будь-яка угода, яка стосується ЄС, Європи загалом або НАТО, потребує схвалення європейських партнерів та консенсусу всередині альянсу», — зазначив Мерц.

За словами Мерца і Міхала, вони прагнуть, щоб держави-члени ЄС дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні ще до грудневого саміту ЄС у Брюсселі.

Реклама

Зазначимо, що останній 2025 року саміт лідерів країн-членів ЄС відбудеться 19 грудня в Брюсселі. Його вже називають «переламним» для України.

Нагадаємо, план із замороженими активами Росії знову забуксував. Зокрема, Бельгія вимагає гарантій, а Словаччина не хоче, щоб гроші йшли на підтримку української армії.