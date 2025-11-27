Пісторіус заявив, що примушення України до капітуляції лише заохотить Путіна та інших дикторів

Борис Пісторіус / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час бюджетних дебатів у Бундестазі озвучив три ключові принципи, на яких, на його думку, можуть будуватися майбутні переговори про досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Передусім Пісторіус наголосив, що Україну не можна змушувати до будь-яких односторонніх територіальних поступок.

Крім того, він підкреслив, що українська держава й надалі має залишатися здатною до самозахисту, а для цього необхідні сильні Збройні сили та реальні, дієві гарантії безпеки — зокрема за участю Сполучених Штатів.

Третім принципом, за словами міністра, є те, що питання, які стосуються майбутнього європейських країн, НАТО чи ЄС, не можуть вирішуватися «за спинами» партнерів і союзників.

«Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення… амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його», — заявив Пісторіус.

Він зазначив, що прагнення досягти миру залишається правильним і необхідним, навіть якщо попередні спроби були безуспішними. Однак ці зусилля мають бути реальними й повинні привести до безпечної Європи, а також забезпечити довготривалий, надійний та справедливий мир.

