Трамп заявив, що не пустить представників ПАР на саміт G20

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Африка не отримає запрошення на майбутній саміт G20 у Маямі.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп повторив звинувачення, які він висловлював і раніше, заявивши, що у ПАР нібито «вбивають білих людей» і «без жодних обмежень відбирають у них ферми».

«Найгірше те, що незабаром збанкрутіла газета New York Times і фейкові новинні ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду», — написав президент США.

Він також стверджує, що після завершення попереднього саміту G20 Південна Африка відмовилася передати головування «старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття». Саме це, за його словами, стало однією з причин, чому Вашингтон не запросить ПАР до участі у майбутньому саміті.

«Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться в прекрасному місті Маямі, штат Флорида, наступного року», — заявив Трамп.

Окрім цього, президент США повідомив, що Сполучені Штати «припиняють усі виплати та субсидії» для Південної Африки.

Раніше повідомлялося, що американський президент звинуватив уряд ПАР у потуранні переслідуванням так званих «африканерів».

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відмовився від участі у саміті G20 у Південно-Африканській Республіці, та заявив, що ПАР взагалі не має бути членом цієї групи провідних економік.