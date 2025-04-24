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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лідер ПАР поговорив з Трампом та Путіним: про що домовились

Він закликав як Росію, так і Україну забезпечити припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса / © Associated Press

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Рамафоси, розмова стосувалася питань досягнення миру в Україні та подальшого розвитку відносин між США і Південною Африкою.

«Ми обидва погодилися, що війну необхідно завершити якомога швидше, аби запобігти подальшим смертям і руйнуванням», — сказав Рамафоса.

Він також зазначив, що планується особиста зустріч із Трампом, під час якої обговорюватимуться «інші важливі питання».

Крім того, Рамафоса повідомив, що нещодавно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час розмови було наголошено на готовності сприяти мирному вирішенню конфлікту в Україні.

«Південна Африка готова і надалі підтримувати усі зусилля — у тому числі багатосторонні — задля досягнення справедливого, сталого і всеохопного миру», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 24 квітня президент України прибув до ПАР, аби наблизити достойний мир.

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