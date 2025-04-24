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Лідер ПАР поговорив з Трампом та Путіним: про що домовились
Він закликав як Росію, так і Україну забезпечити припинення вогню.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він повідомив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Рамафоси, розмова стосувалася питань досягнення миру в Україні та подальшого розвитку відносин між США і Південною Африкою.
«Ми обидва погодилися, що війну необхідно завершити якомога швидше, аби запобігти подальшим смертям і руйнуванням», — сказав Рамафоса.
Він також зазначив, що планується особиста зустріч із Трампом, під час якої обговорюватимуться «інші важливі питання».
Крім того, Рамафоса повідомив, що нещодавно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.
Під час розмови було наголошено на готовності сприяти мирному вирішенню конфлікту в Україні.
«Південна Африка готова і надалі підтримувати усі зусилля — у тому числі багатосторонні — задля досягнення справедливого, сталого і всеохопного миру», — наголосив глава держави.
Нагадаємо, 24 квітня президент України прибув до ПАР, аби наблизити достойний мир.