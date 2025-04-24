Після атаки на Україну Сирський пообіцяв РФ відповідь

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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Після атаки по Україні у ніч проти 24 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен злочин отримає відповідь.

Про це головком написав у Мережі.

Сирський зазначив, що Росія вдається до таких терористичних методів проти цивільних через відсутність стратегічного здобутку на фронті.

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«Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів — завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей», — йдеться в заяві головкома ЗСУ.

Він зазначив, що дії окупантів вкотре доводять: Росія не хоче миру. Уся її діяльність — це цілеспрямоване вбивство українців та знищення їхньої держави.

Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих.

«Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, — понесе справедливе покарання», — запевнив головком.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна чекає на сильну реакцію від інших країн на нічну російську атаку. Він зазначив, що державі потрібна додаткова ППО.