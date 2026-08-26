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Пройшов ВЛК і пише дисертацію: чим займається Сирський після відставки
Генерал Сирський після звільнення від цивільних посад відмовився і продовжує службу в Національному університеті оборони.
Колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).
Про це повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела в оточенні Сирського.
Зазначається, що після звільнення Сирський пройшов плановий медогляд. На ВЛК його визнали придатним до військової служби. Після цього генерал продовжив службу в структурі ЗСУ, оскільки НУОУ належить до системи Сил оборони України.
«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», — зазначило джерело.
Також зазначається, що Сирський буде писати докторську дисертацію.
Нагадаємо, що минулого місяця 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського.
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