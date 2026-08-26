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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пройшов ВЛК і пише дисертацію: чим займається Сирський після відставки

Генерал Сирський після звільнення від цивільних посад відмовився і продовжує службу в Національному університеті оборони.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Сирський навчається в докторантурі – ЗМІ

Сирський навчається в докторантурі – ЗМІ / © Олександр Сирський

Колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).

Про це повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела в оточенні Сирського.

Зазначається, що після звільнення Сирський пройшов плановий медогляд. На ВЛК його визнали придатним до військової служби. Після цього генерал продовжив службу в структурі ЗСУ, оскільки НУОУ належить до системи Сил оборони України.

«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», — зазначило джерело.

Також зазначається, що Сирський буде писати докторську дисертацію.

Нагадаємо, що минулого місяця 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського.

Раніше ми писали, які претензії у ексміністр оборони Федорова до Сирського та що спричинило «війну» між ними.

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