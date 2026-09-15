Цього не очікували навіть у ЗСУ: Сирський розкрив деталі блискавичного контрнаступу на Харківщині

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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Українське військове командування 2022-го не очікувало настільки масштабного успіху Харківського контрнаступу. Саме через це для операції не підготували достатньо резервів.

Про це розповів колишній головком ЗСУ Олександр Сирський під час презентації військово-історичного нарису, присвяченого Харківській операції, пише «Главком».

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За його словами, початковий план передбачав значно менший масштаб наступу на Харківщині. У Генштабі розглядали дії переважно як відволікальний маневр, а тому надали лише 20–30% від необхідної кількості боєприпасів. Через це, наголошує Сирський, після стрімкого звільнення частини Харківської області Сили оборони не змогли розвинути наступ у напрямку північного сходу Донбасу.

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«Ніхто в керівництві ЗСУ не вірив в успіх харківської операції», — заявив колишній головнокомандувач.

Зауважимо, той час головкомом ЗСУ був Валерій Залужний, Генштаб очолюваа Сергій Шаптала, а Сухопутні війська — Олександр Сирський.

Початковий план передбачав удар у районі Балаклії з подальшим просуванням до Ізюма та його оточенням. Однак наступ виявився значно успішнішим: українські військові звільнили Балаклію, Куп’янськ, Ізюм та десятки інших населених пунктів. За кілька тижнів Сили оборони просунулися до 145 км, звільнивши понад 11,5 тисячі квадратних км території і понад пів тисячі населених пунктів.

Сирський розповів, що на той момент на Харківщині не точилися інтенсивні бої, тож російські війська, ймовірно, не очікували українського контрнаступу. За даними розвідки, найслабшою ділянкою оборони противника була територія поблизу Балаклії.

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«Крім того, там розташований 65-й арсенал (база зберігання боєприпасів — Ред), який нас дуже цікавив. Туди ми й спланували удар. Був план дійти до Ізюма й оточити його», — додав він.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна розпочала наступ у Донецькій області. За його словами, у межах операції «Вівальді» вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

Українським військовим вдалося зачистити 75 км² території, а ще 10 км² — деокуповано. Крім того, ліквідовано близько 1500 солдатів армії РФ.

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