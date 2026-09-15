Україна розпочала наступ у Донецькій області: Білецький зробив заяву

ЗСУ. / © Associated Press

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Україна розпочала наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

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«Формувальним підготувальним етапом операції стало звільнення населеного пункту Середня Донецької області. Село Середня деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем», — наголосив він.

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За його словами, Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію, яка лише набирає обертів і відбувається в режимі максимальної інформаційної тиші. Українським військовим вдалося зачистити 75 км² території, а ще 10 км² — деокуповано.

Зазначається, що нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій Російської Федерації. Окупанти зазнали великих втрат: близько 1500 солдатів, понад 12 тис. дронів, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

Окрім того, підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути росіян. Загарбники перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — до Воронезької області: був згорнутий трубопровід і винесені склади.

«У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається „Вівальді“. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них. Дрони, роботи й мотивована піхота — так звучить перший сезон „Вівальді“», — заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

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Ситуація на фронті — останні новини

Аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що Росія здобула тактичні успіхи на півдні. Зазначається, що окупанти просунулися та проникли на фланги Оріхова, що у Запорізькій області. Втім, однак не змогли досягти успіху через успішні українські контратаки на захід і південний захід від міста.

Тим часом командир 1-го корпусу НГУ Азов Денис Прокопенко заявив, що РФ може відкрити новий фронт узимку. Окупанти прагнуть створити «буферну зону» у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжити удари по Києву.

Водночас кілька днів тому у DeepState повідомили, що загарбникам вдалося просунутися біля одного з ключових міст української оборони на Донеччині — біля Костянтинівки. Місто на мапі проєкту позначено як таке, куди проникають окупанти.

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