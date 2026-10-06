У Кремлі паніка та істерика через українську балістику: РФ переводить ключові мости у режим підвищеної готовності

Атака на РФ / © ТСН

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У військово-політичному керівництві Росії наростає істерика через можливі масовані удари України далекобійною зброєю та балістикою.

Окупанти розпочали гарячкову підготовку до захисту своїх основних логістичних вузлів, побоюючись повного паралічу постачання армії. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на власних агентів із числа співробітників Дирекції автомобільних доріг Ростовської області.

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За даними підпілля, штаб Південного військового округу (ПВО) РФ направив термінові інструкції до Росавтодору, РЖД та регіональних адміністрацій. Усі вони отримали завдання негайно посилити безпеку переправ, через які йде постачання російських угруповань військ:

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Ростовський вузол та Таганрог

Росіяни терміново укріплюють залізничні й автомобільні мости через річку Дон та розробляють запасні маршрути об’їзду.

Кримський напрямок

У РФ очікують поновлення активних високоточних ударів по логістичних артеріях у районі Сиваша та Армянська.

Бєлгородська область

У режим підвищеної готовності переводять мостові переходи біля Шеляєвого та Уразового. В РФ побоюються, що точкові прильоти зупинять підвоз боєприпасів і змусять техніку накопичуватися на передбачуваних об’їздах, роблячи її легкою мішенню.

Як окупанти намагаються врятувати мости

Щоб захистити переправи від українських дронів та ракет, на об’єктах планують запровадити комплексні заходи безпеки:

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виставити цілодобові пости Росгвардії та військових комендатур;

змонтувати захисні антидронові сітки та потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

сформувати понтонні дублери та інженерно-ремонтні групи для швидкого відновлення.

В «АТЕШ» підкреслюють, що мости залишаються «головними артеріями» окупаційної армії. Будь-яке їхнє пошкодження критично блокує поставки палива, боєкомплекту та свіжого особового складу на фронт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди відповідатиме на російські обстріли. Він наголосив: якщо Росія атакує українську цивільну інфраструктуру, зокрема мости в Києві, ЗСУ битимуть у відповідь по російській військовій логістиці, зокрема по Кримському мосту.

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