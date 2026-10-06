Москва заявила про масовану атаку дронів: нарахували уже нібито 66 збитих БпЛА

Москва / © Associated Press

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У ніч проти 6 жовтня в Росії заявили про масштабну атаку безпілотників на Москву.

Мер російської столиці Сергій Собянін один за одним публікував повідомлення про дрони, які нібито збивала російська ППО на підльоті до міста.

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Спочатку він заявив про знищення 13 безпілотників. Згодом — ще 15, після чого загальна кількість зросла до 28.

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Потім Собянін заявив про ще 11 збитих БпЛА — на той момент російська сторона нарахувала вже 39 дронів, які нібито прямували до Москви.

Пізніше мер Москви оприлюднив нові повідомлення — про 18 та ще дев'ять безпілотників.

Таким чином, за серією заяв Собяніна, протягом ночі російська ППО нібито знищила щонайменше 66 БпЛА, які летіли на Москву.

В усіх повідомленнях він зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про значні руйнування чи постраждалих Собянін не повідомляв.

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На тлі атаки тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.

Незалежно підтвердити кількість безпілотників, про яку заявляє російська влада, наразі неможливо.

Нагадаємо, що Московська область опинилася під масованою атакою дронів: повідомляють про удар по НПЗ

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