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Москва заявила про масовану атаку дронів: нарахували уже нібито 66 збитих БпЛА
Мер Москви Сергій Собянін упродовж ночі серією повідомлень заявив про нібито 66 безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.
У ніч проти 6 жовтня в Росії заявили про масштабну атаку безпілотників на Москву.
Мер російської столиці Сергій Собянін один за одним публікував повідомлення про дрони, які нібито збивала російська ППО на підльоті до міста.
Спочатку він заявив про знищення 13 безпілотників. Згодом — ще 15, після чого загальна кількість зросла до 28.
Потім Собянін заявив про ще 11 збитих БпЛА — на той момент російська сторона нарахувала вже 39 дронів, які нібито прямували до Москви.
Пізніше мер Москви оприлюднив нові повідомлення — про 18 та ще дев'ять безпілотників.
Таким чином, за серією заяв Собяніна, протягом ночі російська ППО нібито знищила щонайменше 66 БпЛА, які летіли на Москву.
В усіх повідомленнях він зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про значні руйнування чи постраждалих Собянін не повідомляв.
На тлі атаки тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.
Незалежно підтвердити кількість безпілотників, про яку заявляє російська влада, наразі неможливо.
Нагадаємо, що Московська область опинилася під масованою атакою дронів: повідомляють про удар по НПЗ