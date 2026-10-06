У Непалі припинили пошуки після катастрофічної повені: понад 5 тисяч людей досі зникли безвісти

Непал / © Associated Press

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У Непалі завершили активну фазу пошуково-рятувальної операції після руйнівної повені 26 серпня та переходять до відновлення постраждалих районів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

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Внаслідок стихії загинули щонайменше 1455 людей. Ще 5285 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Водночас рятувальникам вдалося врятувати 13 795 людей.

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Керівник Національного центру надзвичайних операцій Фаніндра Паудел заявив, що країна переходить від пошуку та порятунку до відновлення.

Влада також розглядає юридичний механізм, який дозволить оголосити зниклих безвісти загиблими. Це необхідно, щоб їхні родини могли вирішити питання зі страховими виплатами, банками та іншими юридичними процедурами.

Активно шукати тіла більше не планують. Водночас останки людей, майно чи цінності, які виявлятимуть під час відновлювальних робіт, забиратимуть та передаватимуть відповідним службам. Екстрені рятувальні операції за необхідності також продовжуватимуть.

Повінь зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також дороги, мости, фермерські господарства та населені пункти. За оцінкою влади, для початкового відновлення та допомоги тисячам переселенців Непалу потрібно майже 5 млрд доларів.

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Нагадаємо, що у Непалі зникли безвісти 56 українців

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