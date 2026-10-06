В Непале прекратили поиски после катастрофического наводнения: более 5 тысяч человек до сих пор пропали без вести

Непал / © Associated Press

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В Непале завершили активную фазу поисково-спасательной операции после разрушительного наводнения 26 августа и переходят к восстановлению пострадавших районов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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В результате стихии погибли по меньшей мере 1455 человек. Еще 5285 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В то же время спасателям удалось спасти 13 795 человек.

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Руководитель Национального центра чрезвычайных операций Фаниндра Паудел заявил, что страна переходит от поиска и спасения к восстановлению.

Власти также рассматривают юридический механизм, который позволит объявить пропавших без вести погибшими. Это необходимо, чтобы их семьи могли решить вопросы со страховыми выплатами, банками и другими юридическими процедурами.

Активно искать тела больше не планируют. В то же время останки людей, имущество или ценности, которые будут выявлять во время восстановительных работ, будут изыматься и передаваться соответствующим службам. Экстренные спасательные операции при необходимости будут также продолжать.

Наводнение разрушило 12 гидроэлектростанций, а также дороги, мосты, фермерские хозяйства и населенные пункты. По оценке властей, для начального восстановления и помощи тысячам переселенцев Непала нужно около 5 млрд долларов.

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Напомним, что в Непале пропали без вести 56 украинцев

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