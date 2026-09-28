Разрушительный шторм накрыл страну: блэкаут в затопленных городах, ветер вырывает деревья, есть жертвы (фото)

Затопление из-за норъистера на восточном побережье США / © Associated Press

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Мощный норъистер накрыл восточное побережье США, принеся ураганный ветер до 128 км/ч, шестиметровые волны и масштабные прибрежные наводнения. Стихия уже унесла жизни человека в Нью-Йорке, оставив без электроснабжения более 114 тыс. потребителей.

Об этом пишет LadBible.

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Мощный атмосферный фронт, который на выходных накрыл Новую Англию и район Трай-Стейт, повлек за собой масштабные перебои в работе транспорта, общественного сообщения и проведении крупных спортивных мероприятий. Из-за непогоды более 114 тыс. домохозяйств в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и Пенсильвании остались без электричества. Сильный ветер ломал деревья и валил опоры линий электропередач.

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Одной из первых подтвержденных жертв непогоды стал 56-летний житель Нью-Йорка Лейтон Браун. Мужчина работал в Управлении жилищного хозяйства Нью-Йорка и погиб 26 сентября днем после падения на него дерева. Трагедия произошла около 15:30 на территории жилого комплекса Cypress Hills Houses в Бруклине.

Брауна с многочисленными тяжелыми травмами доставили в больницу Brookdale, расположенную неподалеку от места происшествия. Медики не смогли спасти мужчину и вскоре после его госпитализации констатировали смерть.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил гибель работника Управления жилищного хозяйства в сообщении в соцсети X.

«Мои мысли со всей его семьей, переживающей эту невероятно тяжелую утрату. Пусть он покоится с миром, а его служение нашему городу никогда не будет забыто», — написал мэр.

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Затопление из-за норъистера на восточном побережье США / © Associated Press

Падение деревьев привело к травмированию и других людей. В Бронксе четверо человек, среди которых двое детей 1 и 7 лет, получили легкие травмы после того, как около 17:30 дерево упало на детскую площадку. Из-за сваленных деревьев в других районах города по соображениям безопасности также эвакуировали жителей нескольких жилых домов.

Отдельно спасательные службы развернули масштабную поисковую операцию у южного побережья Лонг-Айленда. Там во время сильного прибоя с волнами высотой до 5 метров пропал человек, плававший в районе парка штата Роберт Мозес.

По данным полиции штата Нью-Йорк, пловца, личность которого пока не установили, последний раз видели около 14:30 возле участка №3. После этого мужчина пропал в бурном море.

Из-за опасных погодных условий поиски пришлось приостановить после наступления темноты. Спасатели возобновили операцию с первыми лучами света.

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Затопление из-за норъистера на восточном побережье США / © Associated Press

На фоне опасной ситуации власти штата призвали жителей максимально осторожно вести себя у побережья и водоемов. Во время экстренного погодного брифинга губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул отметила необходимость соблюдать правила безопасности и по возможности вообще не приближаться к воде.

«Просто будьте осторожны, если вы живете в этих прибрежных районах. Из-за опасных обратных течений, сильного ветра и огромных волн условия чрезвычайно опасны. Любой, кто решит зайти в воду или находиться вблизи нее в эти выходные, буквально рискует своей жизнью», — заявила Хокул.

Затопление из-за норъистера на восточном побережье США / © Associated Press

Ситуацию на побережье дополнительно осложнили приливы, связанные с полной луной. В низменных прибрежных районах вода поднялась примерно на 60-120 см выше обычного уровня, что усилило подтопление.

В нескольких юрисдикциях из-за непогоды объявили чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, опасность наводнений, сильного ветра и перебоев в работе инфраструктуры может сохраняться, по меньшей мере, до утра 28 сентября.

Что такое норъистер?

Норъистер — это мощный внетропический циклон, образующийся у восточного побережья Северной Америки (в западной части Атлантического океана). Шторм получил такое название из-за того, что сильнейшие ветры дуют в нем преимущественно с северо-востока (northeast). Этот шторм приносит с собой ураганные ветры (часто силы настоящего урагана), обильные дожди или снегопады (в зависимости от сезона) и масштабные прибрежные наводнения из-за огромных волн, которые буквально смывают все на своем пути. Фактически это американский аналог мощных зимних штормов или европейских циклонов, регулярно парализующих транспорт, рвущих линии электропередач и вызывающих чрезвычайные ситуации.

Напомним, тихоокеанский ураган Поло стремительно усилился с тропического шторма в высшую 5-ю категорию всего за сутки, заставив прибрежные регионы готовиться к мощному удару. Мексика мобилизовала 15 тыс. силовиков, закрыла школы и развернула убежища вдоль побережья. Тем временем чрезвычайное положение из-за угрозы разрушительных ливней и наводнений объявлено и на Гавайях, где ожидается до 760 мм осадков.

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