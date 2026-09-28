Руйнівний шторм накрив країну: блекаут у затоплених містах, вітер вириває дерева, є жертви (фото)

Затоплення через нор’істер на східному узбережжі США / © Associated Press

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Потужний нор’істер накрив східне узбережжя США, принісши ураганний вітер до 128 км/год., шестиметрові хвилі та масштабні прибережні повені. Стихія вже забрала життя людини у Нью-Йорку, залишивши без електропостачання понад 114 тис. споживачів.

Про це пише LadBible.

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Потужний атмосферний фронт, що впродовж вихідних накрив Нову Англію та район Трай-Стейт, спричинив масштабні перебої в роботі транспорту, громадського сполучення та проведенні великих спортивних заходів. Через негоду понад 114 тис. домогосподарств у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті та Пенсильванії залишилися без електрики. Сильний вітер ламав дерева та валив опори ліній електропередач.

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Однією з перших підтверджених жертв негоди став 56-річний житель Нью-Йорка Лейтон Браун. Чоловік працював в Управлінні житлового господарства Нью-Йорка та загинув 26 вересня вдень після падіння на нього дерева. Трагедія сталася близько 15:30 на території житлового комплексу Cypress Hills Houses у Брукліні.

Брауна з численними тяжкими травмами доправили до лікарні Brookdale, розташованої неподалік від місця події. Медики не змогли врятувати чоловіка та невдовзі після його госпіталізації констатували смерть.

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані підтвердив загибель працівника Управлінні житлового господарства у дописі в соцмережі X.

«Мої думки з усією його родиною, яка переживає цю неймовірно важку втрату. Нехай він спочиває з миром, а його служіння нашому місту ніколи не буде забуте», — написав мер.

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Затоплення через нор’істер на східному узбережжі США / © Associated Press

Падіння дерев спричинило травмування й інших людей. У Бронксі четверо людей, серед яких двоє дітей віком 1 та 7 років, дістали легкі травми після того, як близько 17:30 дерево впало на дитячий майданчик. Через повалені дерева в інших районах міста з міркувань безпеки також евакуювали мешканців кількох житлових будинків.

Окремо рятувальні служби розгорнули масштабну пошукову операцію біля південного узбережжя Лонг-Айленда. Там під час сильного прибою з хвилями заввишки до 5 метрів зник чоловік, який плавав у районі парку штату Роберт Мозес.

За даними поліції штату Нью-Йорк, плавця, особу якого наразі не встановили, востаннє бачили близько 14:30 неподалік ділянки №3. Після цього чоловік зник у бурхливому морі.

Через небезпечні погодні умови пошуки довелося призупинити після настання темряви. Рятувальники відновили операцію з першими променями світла.

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Затоплення через нор’істер на східному узбережжі США / © Associated Press

На тлі небезпечної ситуації влада штату закликала жителів максимально обережно поводитися біля узбережжя та водойм. Під час екстреного погодного брифінгу губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул наголосила на необхідності дотримуватися правил безпеки та за можливості взагалі не наближатися до води.

«Просто будьте обережними, якщо ви живете в цих прибережних районах. Через небезпечні зворотні течії, сильний вітер і величезні хвилі умови надзвичайно небезпечні. Будь-хто, хто вирішить зайти у воду або перебувати поблизу неї цими вихідними, буквально ризикує своїм життям», — заявила Гокул.

Затоплення через нор’істер на східному узбережжі США / © Associated Press

Ситуацію на узбережжі додатково ускладнили припливи, пов’язані з повним місяцем. У низинних прибережних районах вода піднялася приблизно на 60-120 см вище за звичайний рівень, що посилило підтоплення.

У кількох юрисдикціях через негоду оголосили надзвичайний стан. За прогнозами синоптиків, небезпека повеней, сильного вітру та перебоїв у роботі інфраструктури може зберігатися щонайменше до ранку 28 вересня.

Що таке нор’істер?

Нор’істер — це потужний позатропічний циклон, який утворюється біля східного узбережжя Північної Америки (у західній частині Атлантичного океану). Шторм отримав таку назву через те, що найсильніші вітри дмуть у ньому переважно з північного сходу (northeast). Цей шторм приносить із собою ураганні вітри (часто сили справжнього урагану), рясні дощі або снігопади (залежно від сезону) та масштабні прибережні повені через величезні хвилі, які буквально змивають усе на своєму шляху. Фактично це американський аналог потужних зимових штормів або європейських циклонів, які регулярно паралізують транспорт, рвуть лінії електропередач та спричиняють надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, тихоокеанський ураган Поло стрімко посилився з тропічного шторму до найвищої 5-ї категорії всього за добу, змусивши прибережні регіони готуватися до потужного удару. Мексика мобілізувала 15 тис. силовиків, закрила школи та розгорнула притулки вздовж узбережжя. Тим часом надзвичайний стан через загрозу руйнівних злив та повеней оголошено і на Гаваях, де очікується до 760 мм опадів.

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