Заміновані поля та цілковитий голод: стало відомо, скільки людей виживають в Олешках

Окуповані Олешки

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У тимчасово окупованих Росією Олешках на Херсонщині склалася критична ситуація. Близько двох тисяч місцевих мешканців опинилися у фактичній блокаді — вийти з міста пішки майже неможливо, оскільки російські окупанти замінували можливі маршрути евакуації.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомила голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

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Спроби втекти закінчуються трагедією

За словами очільниці МВА, останні кілька днів загарбники повністю перекрили можливість залишити населений пункт.

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«Останні фактично 3–4 дні вийти з міста, навіть пішки, фактично неможливо. А ті, хто намагалися це зробити, люди загинули», — розповіла Гасаненко.

Вона додала, що раніше окремим групам цивільних — орієнтовно 10–12 людям — вдавалося пішки подолати відстань у 23–25 км через заміновані поля в напрямку села Раденськ, однак зараз ці шляхи остаточно смертельно небезпечні.

Гуманітарна катастрофа

Громада тривалий час виживає в нелюдських умовах. За даними МВА, місцеві мешканці вже чотири роки залишаються без електропостачання та газу, а після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року в місті немає і питної води. Наразі найгострішим питанням є катастрофічна нестача продуктів харчування.

Допомога від ЗСУ

Попри надскладну ситуацію та щільні мінні загородження ворога, українським військовим вдалося здійснити надскладну операцію й доставити до Олешок близько 4 тонн гуманітарної допомоги з продуктами харчування для цивільного населення.

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Раніше видання ВВС писало про те, що близько шести тисяч цивільних мешканців опинилися у повній блокаді в окупованих Олешках на Херсонщині. Через критичну нестачу продуктів люди вимушені варити бур’ян. Тіла загиблих місяцями лежать просто неба через пряму заборону окупаційної влади на поховання.

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