Ціни на нафту різко підскочили: що спровокувало новий стрибок вартості

Ціни на нафту підскочили / © pexels.com

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Ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок, 28 вересня, зросли на понад 3% і тепер котируються по $107,75 за барель. Американська сировина West Texas Intermediate (WTI) також додала в ціні $2,14 і досягла вартості $94,55 за барель. Здорожчання відбулося через глухий кут у перемовинах США та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

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Світові ціни на нафту ростуть через глухий кут у переговорах між США та Іраном

Траєкторію зростання вартості нафти на світовому ринку визначила відмова президента США Дональда Трампа від мирної ініціативи Тегерана щодо врегулювання конфлікту та розблокування Ормузької протоки.

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Іран публічно торкнувся теми мирного плану під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбулася минулого тижня. Іран заявив, що передав США свій варіант мирного плану через посередників у Катарі.

У суботу Трамп повідомив про відхилення цієї пропозиції, але вже у неділю в телефонній розмові з журналістами Axios зазначив, що розраховує на продовження переговорного процесу за участю американських представників протягом цього тижня.

«Відмова зменшила надії на негайний прорив, хоча дипломатичні зусилля не закінчилися. Для ф’ючерсів на Brent ціна 120 доларів за барель залишається вирішальним опором. Поки ціни не тримаються вище цієї позначки, відкат залишається можливим, особливо якщо покращиться судноплавство або переговори просунуться», — каже засновниця нью-делійської дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Паралельно безпекова ситуація в регіоні залишається складною, адже у суботу рано-вранці очолювана Саудівською Аравією коаліція в Ємені перехопила дві балістичні ракети та два безпілотники, випущені підтримуваними Іраном хуситами у бік королівства.

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За підсумками минулого тижня Brent уже зросла на 0,4%, тоді як марка WTI просіла на 7,9%. Сильний тиск на американський бренд спричинили побоювання щодо можливого введення Вашингтоном заборони на експорт дизельного пального для стримування рекордних внутрішніх цін. Потенційно таке рішення може обмежити обсяги нафтоперероблення в США.

Рекордні ціни на дизель у США підсилюють інфляцію та відтворюють дискусії щодо потенційних обмежень експорту. Будь-які обмеження експорту дизеля зі США, за словами аналітиків банку ANZ, призводять до звуження пропозиції.

Водночас попередні дані аналітичної компанії Kpler, оприлюднені в понеділок, свідчать про нарощування морського експорту сирої нафти основними близькосхідними виробниками.

У вересні цей показник зріс до 12,8 млн барелів на добу, оновивши максимум від початку війни у лютому, завдяки активізації відвантажень із Саудівської Аравії та ОАЕ. Це відновлення відбулося на тлі стабілізації трафіку через Ормузьку протоку.

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Нафтові компанії США оголосили про світову кризу

Нагадаємо, керівники американських нафтових компаній заявили про початок глобальної паливної кризи через тривале закриття Ормузької протоки, вичерпання резервних потужностей і скорочення комерційних та стратегічних запасів палива у світі.

За словами генерального директора Chevron Майка Вірта, механізми стримування цін і постачань значною мірою вичерпані, тому швидкого падіння цін очікувати не варто.

Особливо гострою є ситуація з дизелем, запаси якого падають через простої НПЗ під час конфліктів на Близькому Сході та атак на енергетичну інфраструктуру Росії, тоді як попит додатково зростає через сезон збору врожаю у США.

Додатково дефіцит посилюється через атаки Ірану й єменських хуситів на танкери, а також через активне повернення Китаю до закупівель нафти на світовому ринку після вичерпання власних складських запасів.

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