Місія провалилася: на Землю впав космічний апарат вартістю 30 млн доларів

У NASA не вважають експеримент повністю марним / © Associated Press

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Майже через три місяці після запуску в космос апарат Link, створений компанією Katalyst Space Technologies, впав на Землю після невдалої спроби підвищити орбіту старої обсерваторії NASA.

Про це пише Phys.

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Компанія Katalyst Space Technologies повідомила, що космічний апарат Link увійшов у щільні шари атмосфери Землі, де повністю згорів. Таким чином завершилася невдала місія з порятунку космічного телескопа NASA Swift, яка коштувала 30 мільйонів доларів. На початку листопада те саме має статися з обсерваторією Swift, яка вже кілька місяців поступово падає на нашу планету.

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Космічний апарат Link, запущений 3 липня у космос, мав перевести 22-річний телескоп Swift на вищу орбіту, щоб той продовжив досліджувати найпотужніші вибухи у Всесвіті. Обсерваторія почала знижуватися через підвищену сонячну активність, і передбачалося, що Link, оснащений спеціальними маніпуляторами, зможе врятувати телескоп і таким чином подовжити термін його роботи.

Загалом LINK пропрацював на орбіті 85 днів.

Swift перебуває у космосі від 2004 року. Обсерваторію створювали насамперед для реєстрації та дослідження гамма-сплесків — одних із найпотужніших енергетичних подій у Всесвіті. Однією з ключових особливостей апарата є висока швидкість реакції: після виявлення сплеску Swift здатний швидко переорієнтуватися на джерело та допомогти іншим телескопам розпочати спостереження.

Спочатку обсерваторія була розрахована лише на два роки роботи, але функціонує вже понад два десятиліття. Головною проблемою зараз стає поступове зниження орбіти. Через підвищену сонячну активність верхні шари атмосфери розширюються, збільшуючи опір для низькоорбітальних апаратів.

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Нагадаємо, незвичайне світіння атмосфери Землі зафіксували 7 вересня 2026 року з борту Міжнародної космічної станції. Фотографія, зроблена на висоті близько 411 км над Киргизстаном, показала яскравий пурпуровий відтінок полярного сяйва.

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