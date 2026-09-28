Путін має намір змусити Україну до капітуляції: аналітики ISW назвали термін

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія цієї зими може різко посилити кампанію дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного переламу до весни 2027 року.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які оцінили можливості та обмеження російської стратегії.

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Експерти наводять слова відомого пов’язаного з Кремлем «воєнкора», який раніше визнав, що на фронті Росія практично не просувається, а Сили оборони здійснюють контрнаступальні операції. Російський пропагандист також стверджує, що Росія може продовжувати свої удари «нескінченно» і поступово посилювати тиск на Україну.

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«Путін, можливо, переглядає свою „теорію перемоги“, яка раніше ґрунтувалася на припущенні, що російська армія може продовжувати наступ нескінченно — доки не досягне своїх цілей або Україна не капітулює», — зазначають експерти.

У звіті також йдеться про те, що тривала російська кампанія ударів ґрунтується на неспроможності України перехоплювати російські реактивні безпілотники, а також на нестачі перехоплювачів Patriot для захисту від балістичних ракет узимку 2026−2027 років. Аналітики не виключають, що енергетична та інша критично важлива інфраструктура України не зможе витримати російські удари протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, колишній генеральний директор Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк попередив західні уряди про підготовку Москвою вирішального етапу війни. Російський диктатор розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну.

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