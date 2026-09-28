Операція "Вівальді": звільнено ще кілька населених пунктів, Білецький заявив про переламний момент

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький / © скриншот з відео

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Третій армійський корпус успішно завершив третій сезон масштабної операції «Вівальді», звільнивши низку населених пунктів. Бійцям ЗСУ вдалося знищити тисячі окупантів, взяти в полон сотні загарбників і повернути десятки кілометрів території.

Про це повідомили Третій армійський корпус та його командир, бригадний генерал Андрій Білецький.

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Операція «Вівальді» — скільки територій звільнено

Завершено третій сезон операції «Вівальді». Українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

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За даними корпусу, під час операції противник втратив близько 2000 військовослужбовців. Понад 250 російських військових були взяті в полон.

«Так закінчився третій сезон „Вівальді“, переломний для всієї операції. Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій — 176 км²», — йдеться в заяві Третього армійського корпусу.

Ворог «проспав» справжній удар, зосереджений на взятті Нового

У корпусі зазначили, що центральною ціллю третього етапу операції було Нове. Населений пункт називали ключовим логістичним хабом російських військ на плацдармі. Контроль над висотами навколо нього, за словами військових, дає змогу утримувати ініціативу на цьому напрямку.

Білецький розповів, що російські війська помилково очікували основного удару на іншій ділянці фронту.

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«Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового», — заявив бригадний генерал.

Під час прориву російської оборони українські військові також використали роботизовані комплекси на базі радянських БТР-60. За даними корпусу, переобладнані машини застосовувалися як комплекси-камікадзе для знищення укріплених позицій противника.

Російські військовослужбовці здавалися в полон цілими підрозділами. Серед полонених були офіцери, пілоти та артилеристи.

Окремо у корпусі відзначили участь бійців Третьої штурмової бригади, які виконували завдання під час третього сезону «Вівальді».

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Водночас 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та облаштував оборону на нових рубежах. До штурмових дій також долучилися військовослужбовці 10-го мобільного прикордонного загону «ДОЗОР».

Дата публікації 10:34, 28.09.26 Кількість переглядів 3 Білецький заявив про завершення третього сезону «Вівальді»: звільнено низку сіл

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Сили оборони знешкодили понад 10,6 тис. окупантів. Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський, Костянтинівський та Лиманський, де українські військові успішно виконують бойові завдання та стримують російський наступ. Зеленський відзначив результативність операцій на Лиманському напрямку та дії десантників, наголосивши, що такі успіхи заважають РФ розгорнути нові масштабні наступальні дії.

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