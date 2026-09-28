Соломія Вітвіцька показала новонародженого сина та зізналася, чого зараз навчається у пологовому

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька після народження первістка показала, як минають її перші дні в пологовому будинку та як вона освоюється в ролі мами.

46-річна Соломія Вітвіцька зараз повністю зосереджена на новому етапі життя. Ведуча не приховує, що материнство для неї — абсолютно новий досвід. Тепер їй доводиться опановувати чимало практичних навичок. Зокрема, знаменитість вчиться правильно тримати немовля. Також вона освоює догляд за малюком і грудне вигодовування. У цьому їй допомагають фахівці пологового будинку.

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«Так безпечно і цінно відчувати, що фахівці поруч», — написала ведуча в соцмережах.

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Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Вітвіцька зізналася, що зараз проходить своєрідні практичні курси для батьків. Те, про що раніше вона могла лише читати або слухати від інших, тепер доводиться опановувати власноруч. Ведуча вчиться вмивати немовля, правильно організовувати годування та виконувати інші щоденні процедури.

Паралельно Соломія потроху показує шанувальникам свої будні після пологів. На світлинах вона постає поруч із малюком і демонструє особливі моменти перших днів разом. Ведуча також не поспішає розкривати одну з головних деталей — ім’я дитини.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Поки зіркова матуся насолоджується новим статусом і не відмовляє собі в улюблених смаколиках. Серед іншого, у її раціоні можна побачити суші.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином і розсекретила його зріст і вагу.

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