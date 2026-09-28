Коли викопувати гладіолуси восени і як зберегти їх до весни

Коли викопувати гладіолуси

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Для більшості регіонів України оптимальний період викопування гладіолусів припадає на кінець вересня — початок жовтня. Але орієнтуватися лише на календар не варто: важливі також строк цвітіння конкретного сорту та погода.

Коли викопувати гладіолуси після цвітіння

Після того як гладіолус відцвів, бульбоцибулині потрібно дати час на дозрівання. У середньому від завершення цвітіння до викопування має минути близько 30 днів, а пізнім сортам може знадобитися 45–50 днів.

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Тому рослини, що зацвіли раніше, викопують першими, а пізні сорти залишають у землі довше. Водночас усі теплолюбні гладіолуси потрібно забрати з ґрунту до його промерзання.

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Не варто чекати й сильних стійких морозів. Якщо осінь швидко холодає, краще викопати бульбоцибулини трохи раніше, ніж ризикувати втратити посадковий матеріал.

Що робити з гладіолусами одразу після цвітіння

Зів’ялий квітконос можна зрізати, щоб рослина не витрачала поживні речовини на утворення насіння. Листя при цьому залишають.

Поки воно зелене, рослина продовжує фотосинтезувати, а поживні речовини надходять до бульбоцибулини. Саме тому під час зрізування гладіолусів для букета важливо залишати на рослині якомога більше листя. Передчасне видалення всієї надземної частини може погіршити визрівання посадкового матеріалу.

Як визначити, що гладіолуси вже можна викопувати

Є кілька практичних орієнтирів:

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після цвітіння минуло приблизно 30–50 днів;

листя починає жовтіти;

нічна температура помітно знижується;

прогнозують перші стійкі заморозки.

Якщо сорт пізній і листя ще зелене, а погода залишається теплою, рослині можна дати додатковий час.

Як правильно викопувати гладіолуси

Найкраще працювати в сухий день, коли земля не перезволожена.

Щоб випадково не розрізати бульбоцибулину лопатою, від рослини варто відступити приблизно 20 см, підкопати землю і лише після цього обережно підняти рослину.

Висмикувати гладіолус за стебло не потрібно. Так можна пошкодити бульбоцибулину або залишити в землі дрібні дітки.

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Після викопування землю акуратно струшують, а листя та стебло видаляють.

Які бульбоцибулини залишати на зиму

До зимового зберігання потрібно відібрати лише здоровий матеріал. Бульбоцибулини мають бути щільними, без мокрих ділянок, гнилі та виражених ознак хвороб.

Пошкоджені під час викопування, м’які, запліснявілі або сильно плямисті екземпляри краще не складати разом зі здоровими.

Якщо бульбоцибулини вкриті землею, її можна обережно прибрати. У разі миття посадковий матеріал особливо важливо потім повністю просушити.

Не викидайте діток гладіолусів

Навколо дорослої бульбоцибулини формуються маленькі дочірні бульбоцибулини — дітки. Їх можна використовувати для розмноження сорту. Дітки повністю зберігають сортові характеристики материнської рослини, тому особливо цінні для розмноження рідкісних або улюблених гладіолусів.

Дозрілі дітки можуть легко відділятися від материнської бульбоцибулини й губитися в землі, тому після викопування ґрунт бажано уважно переглянути.

До весни їх зберігають окремо від дорослих екземплярів.

Як сушити гладіолуси перед зберіганням

Просушування — один із найважливіших етапів. Якщо відправити в холодне місце ще вологі бульбоцибулини, ризик гниття значно зросте.

Після викопування бульбоцибулини можна приблизно два тижні підсушувати за температури близько +25 °C. Якщо температура нижча, процес може тривати довше: у сухому добре провітрюваному приміщенні гладіолуси зазвичай просушують 2–3 тижні.

Бульбоцибулини краще розкласти в один шар або так, щоб між ними залишався простір для циркуляції повітря.

Після сушіння видаляють сухі старі корені, відокремлюють стару виснажену бульбоцибулину від нової та ще раз перебирають посадковий матеріал.

Чи потрібно знімати сухі луски

Зі здорових бульбоцибулин не потрібно без необхідності знімати всю суху захисну оболонку. Покривні луски захищають посадковий матеріал від надмірного пересихання.

Особливо важливо залишити оболонку на дітках. Їх очищають уже перед підготовкою до весняної посадки.

За якої температури зберігати гладіолуси

Після повного просушування бульбоцибулини переносять у прохолодне місце.

Оптимально зберігати гладіолуси приблизно за +3…+8 °C. За такої температури вони залишаються у стані спокою та не починають передчасно проростати.

Допустимий і дещо ширший діапазон, після просушування бульбоцибулини можна тримати за температури близько +5…+10 °C.

Важливо не лише підтримувати прохолоду, а й уникати різких коливань температури та надлишкової вологи.

У чому краще зберігати гладіолуси

Бульбоцибулинам потрібна вентиляція. Їх можна скласти в:

паперові пакети;

тканинні мішечки;

сітки;

невисокі вентильовані ящики.

Герметичні поліетиленові пакети для зберігання гладіолусів небажані, оскільки всередині накопичується конденсат і зростає ризик гниття.

Якщо сортів багато, посадковий матеріал краще одразу розділити та підписати.

Чи можна зберігати гладіолуси в холодильнику

Невелику кількість бульбоцибулин можна залишити до весни в холодильнику. Для такого зберігання їх загортають у папір і періодично перевіряють на появу вологи та плісняви.

Якщо папір став вологим, його потрібно замінити, а бульбоцибулини просушити.

Також підійде сухий прохолодний підвал, льох або утеплена лоджія, якщо там температура не опускається нижче допустимої.

Як часто перевіряти гладіолуси взимку

Не варто складати бульбоцибулини восени й забувати про них до весни.

Посадковий матеріал потрібно регулярно перебирати й одразу видаляти екземпляри, які почали загнивати. Особливо уважно потрібно стежити за вологістю.

Якщо бульбоцибулини починають передчасно проростати, це може свідчити про занадто високу температуру зберігання.

Головне, що потрібно запам’ятати

Для більшості регіонів України гладіолуси викопують наприкінці вересня або на початку жовтня, але точний момент залежить від строків цвітіння. Після нього бажано дати бульбоцибулинам приблизно місяць, а пізнім сортам — до 45–50 днів на визрівання.

Потім посадковий матеріал потрібно добре просушити протягом приблизно 2–3 тижнів і перенести у прохолодне місце з температурою близько +3…+8 °C. Взимку бульбоцибулини періодично оглядають, щоб вчасно прибрати ті, що почали псуватися.

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