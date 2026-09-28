Жінки з цими іменами приносять усім щастя: вони добрі, але дуже сильні, розумні й рішучі

Які жіночі імена приносять щастя / © www.freepik.com/free-photo

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Ім’я — це частину особистої історії людини. У народних уявленнях та популярних описах деякі жіночі імена пов’язують із добротою, внутрішньою силою, мудрістю та рішучістю. Звичайно, характер людини не визначається лише її ім’ям. Проте значення імен та традиційні уявлення про їхніх носійок можуть бути цікавими для тих, хто шукає імена сильних і щасливих жінок.

Олександра — сильна, але з добрим серцем

Ім’я Олександра має давньогрецьке походження і пов’язане зі значенням «захисниця». Олександру часто описують як сильну та рішучу жінку, яка вміє постояти не лише за себе, а й за близьких.

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Водночас її силу необов’язково помітно одразу. За зовнішньою стриманістю може ховатися людина, яка тонко відчуває інших, уміє підтримати у складний момент і не відступає перед труднощами. Такі жінки часто стають тією самою людиною, до якої приходять за порадою та підтримкою.

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Вікторія — ім’я переможниці

Ім’я Вікторія походить від латинського слова зі значенням «перемога». Не дивно, що Вікторію пов’язують із наполегливістю, впевненістю та прагненням до результату.

Вважається, що його носійки вміють ставити перед собою мету й не відмовлятися від неї після першої невдачі. Однак сильний характер не заважає їм бути турботливими та щедрими до людей, яких вони люблять.

Саме поєднання доброти й рішучості часто робить Вікторій гарними подругами та надійними партнерами.

Софія — мудрість і внутрішня рівновага

Ім’я Софія походить від давньогрецького слова «мудрість». Тому його традиційно пов’язують із розумом, розсудливістю та здатністю бачити ситуацію ширше.

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Софій часто описують як розумних жінок із сильною внутрішньою опорою. Вони можуть уникати зайвих конфліктів, але це не означає слабкість. Якщо справа стосується важливих для них людей або принципів, Софія здатна бути дуже наполегливою.

Її сила — у вмінні спочатку подумати, а вже потім діяти.

Катерина — незалежна та рішуча

Ім’я Катерина традиційно пов’язують із грецьким походженням і значенням «чиста», хоча його етимологія має складнішу історію. У популярних характеристиках Катерину часто наділяють незалежним характером, розумом і сильною волею.

Такі жінки не завжди погоджуються з чужою думкою лише заради спокою. Вони здатні відстоювати власну позицію та самостійно приймати важливі рішення. Водночас Катерина може бути дуже теплою людиною у близькому колі. Її доброта зазвичай не означає готовність дозволяти іншим користуватися її довірою.

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Марія — турбота, яка має велику силу

Марія — одне з найпоширеніших жіночих імен у світі, а його походження та точне первісне значення досі трактують по-різному.

У традиційних уявленнях Марію часто асоціюють із добротою, турботою, терпінням і душевною щедрістю. Проте за м’якістю характеру може стояти неабияка витривалість.

Такі жінки здатні довго підтримувати інших, проходити через складні життєві періоди та зберігати людяність навіть тоді, коли обставини змушують бути сильними.

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