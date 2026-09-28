Жорстка аварія потрапила в ефір: авто збило 14-річну дівчину просто перед камерою (відео)

ДТП у Польщі / © TVP Info

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У польському місті Косьцежина під час прямого включення журналіста TVP Info камера випадково зафіксувала ще одну ДТП. Репортер саме розповідав про загибель трирічної дитини, яку напередодні притиснуло автомобілем, коли за його спиною пролунали удар і крик оператора. На відео потрапив момент наїзду автомобіля на 14-річну дівчину, яка їхала на самокаті.

Внаслідок зіткнення дівчина вдарилася об лобове скло автомобіля, опинилася на даху машини, а потім впала на проїжджу частину. Водій спочатку залишив місце аварії, однак згодом повернувся. Поліція з’ясовує всі обставини події.

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ДТП сталася просто під час прямого ефіру

Інцидент стався у суботу, 26 вересня, у польському місті Косьцежина. Репортер TVP Info Мілош Селіевоньчик перебував на вулиці Картуській, де готував матеріал про іншу трагедію.

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Незадовго до цього на одній із приватних територій автомобіль притиснув трирічного хлопчика. Батькам та рятувальникам вдалося витягнути дитину з-під машини, після чого медики та пожежники тривалий час намагалися реанімувати її. Попри зусилля лікарів, дитина померла від отриманих травм.

Саме про цю трагедію журналіст розповідав під час прямого включення, коли за його спиною раптом сталася нова аварія.



“У якийсь момент я почув за спиною гучний удар і крик оператора: „О Ісусе!“. Коли я обернувся, то побачив автомобіль, що від’їжджав, із розбитим лобовим склом і дитину, яка лежала на дорозі”, — розповів журналіст.

Дівчина вдарилася об лобове скло та впала на дорогу

Після зіткнення 14-річна потерпіла спочатку вдарилася об лобове скло автомобіля. Потім її тіло опинилося на даху машини, звідки вона впала на проїжджу частину. Автомобіль після цього продовжив рух і залишив місце аварії.

Саме тому журналіст наказав оператору не припиняти зйомку.

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“Знімай!” — крикнув репортер.

За словами журналіста, камера мала зафіксувати якомога більше деталей автомобіля, який залишив місце ДТП. Запис згодом міг допомогти правоохоронцям встановити машину та її номерний знак.

Репортер та оператор почали допомагати потерпілій

Після того як автомобіль поїхав, журналіст разом з оператором підійшли до дівчини.

За словами Селіевоньчика, спочатку 14-річна потерпіла не могла самостійно втриматися на ногах. На її самокаті були помітні плями крові.

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На місце події викликали екстрені служби. За словами репортера, медики прибули приблизно через три хвилини. Дівчина була при свідомості та просила повідомити її матері про те, що сталося.

Польські ЗМІ повідомляють про стан дівчини дещо по-різному: в одному з матеріалів зазначалося, що її доправили до лікарні для обстеження, тоді як пізніша інформація від поліції, наведена польським виданням Fakt, свідчила, що серйозних травм 14-річна не отримала і була передана під опіку матері.

Водій повернувся на місце ДТП

За словами репортера, через кілька хвилин після аварії автомобіль повернувся.

Як розповів Селіевоньчик, із машини вийшли двоє молодих чоловіків. Вони, за його словами, перебували у стані шоку.

Пізніше поліція встановила особу чоловіка, який перебував за кермом. За даними польських ЗМІ, він був тверезим, однак не мав права керувати автомобілем. Правоохоронці проводили з ним необхідні процесуальні дії та з’ясовували обставини аварії.

Зокрема, правоохоронці мають встановити, чому водій спочатку залишив місце ДТП і за яких обставин стався наїзд на дівчину.

Нагадаємо, останніми днями в Україні також сталося кілька резонансних ДТП. Зокрема, на Житомирщині під колесами BMW загинув 15-річний підліток, ще один неповнолітній дістав травми.

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