Жесткая авария попала в эфир: авто сбило 14-летнюю девушку прямо перед камерой (видео)

ДТП в Польше / © TVP Info

Реклама

В польском городе Косьцежина во время прямого включения журналиста TVP Info камера случайно зафиксировала еще одно ДТП. Репортер именно рассказывал о гибели трехлетнего ребенка, который накануне прижал автомобилем, когда за его спиной раздался удар и крик оператора. На видео попал момент наезда автомобиля на ехавшую на самокате 14-летнюю девушку.

В результате столкновения девушка ударилась о лобовое стекло автомобиля, оказалась на крыше машины, а затем упала на проезжую часть. Водитель сначала покинул место аварии, однако впоследствии вернулся. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Реклама

ДТП произошло прямо во время прямого эфира

Инцидент произошел в субботу, 26 сентября, в польском городе Косьцежина. Репортер TVP Info Милош Селиевоньчик находился на улице Картуской, где готовил материал о другой трагедии.

Реклама

Незадолго до этого на одной из частных территорий автомобиль прижал трехлетнего мальчика. Родителям и спасателям удалось вытащить ребенка из-под машины, после чего медики и пожарные долго пытались реанимировать его. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался от полученных травм.

Именно об этой трагедии журналист рассказывал при прямом включении, когда за его спиной вдруг произошла новая авария.



“В какой-то момент я услышал за спиной громкий удар и крик оператора: „О Иисус!“. Когда я обернулся, то увидел отъезжавший автомобиль с разбитым лобовым стеклом и ребенка, который лежал на дороге”, — рассказал журналист.

Девушка ударилась о лобовое стекло и упала на дорогу

После столкновения 14-летняя потерпевшая сначала ударилась о лобовое стекло автомобиля. Затем ее тело оказалось на крыше машины, откуда она упала на проезжую часть. Автомобиль после этого продолжил движение и покинул место аварии.

Именно поэтому журналист отдал приказ оператору не прекращать съемку.

Реклама

“Снимай!” — крикнул репортер.

По словам журналиста, камера должна была зафиксировать как можно больше деталей автомобиля, покинувшего место ДТП. Запись позже могла помочь правоохранителям установить машину и ее номерной знак.

Репортер и оператор начали помогать потерпевшей

После того, как автомобиль уехал, журналист вместе с оператором подошли к девушке.

По словам Селиевоньчика, сначала 14-летняя потерпевшая не могла самостоятельно удержаться на ногах. На ее самокате были видны пятна крови.

Реклама

На место происшествия вызвали экстренные службы. По словам репортера, медики прибыли примерно через три минуты. Девушка была в сознании и просила сообщить ее матери о случившемся.

Польские СМИ сообщают о состоянии девушки несколько по-разному: в одном из материалов отмечалось, что ее доставили в больницу для обследования, в то время как более поздняя информация от полиции, приведенная польским изданием Fakt, свидетельствовала, что серьезных травм 14-летняя не получила и была передана под опеку матери.

Водитель вернулся на место ДТП

По словам репортера, спустя несколько минут после аварии автомобиль вернулся.

Как рассказал Селиевоньчик, из машины вышли двое молодых мужчин. Они, по его словам, находились в шоке.

Позже полиция установила личность мужчины, находившегося за рулем. По данным польских СМИ, он был трезв, однако не имел права управлять автомобилем. Правоохранители проводили с ним необходимые процессуальные действия и выясняли обстоятельства аварии.

В частности, правоохранители должны установить, почему водитель сначала покинул место ДТП и при каких обстоятельствах произошел наезд на девушку.

Напомним, в последние дни в Украине также произошло несколько резонансных ДТП. В частности, в Житомирской области под колесами BMW погиб 15-летний подросток, еще один несовершеннолетний получил травмы.

Новости партнеров

Новости партнеров