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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту": Буданов ответил на заявление Трампа о скором мире

Несмотря на нынешнее обострение боевых действий возможность завершения активной фазы войны до конца года все еще сохраняется, не исключает руководитель ОП.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ОП Кирилл Буданов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «скором окончании войны в Украине».

Свое заявление он озвучил в комментарии «Новости Live».

По словам Буданова, «надеяться на это стоит, но в то же время нужно быть готовым к продолжению боевых действий зимой».

«Давайте верить во что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту», — сказал Буданов.

Напомним, Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с резонансной речью, посвященной глобальным конфликтам и войне России против Украины.

Президент США заявил, что война может завершиться быстрее, чем ожидается, и напомнил о новом законе, позволяющем ввести до 100% тарифов против потребителей российских энергоносителей.

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