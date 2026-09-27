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"Мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту": Буданов ответил на заявление Трампа о скором мире
Несмотря на нынешнее обострение боевых действий возможность завершения активной фазы войны до конца года все еще сохраняется, не исключает руководитель ОП.
Глава ОП Кирилл Буданов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «скором окончании войны в Украине».
Свое заявление он озвучил в комментарии «Новости Live».
По словам Буданова, «надеяться на это стоит, но в то же время нужно быть готовым к продолжению боевых действий зимой».
«Давайте верить во что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту», — сказал Буданов.
Напомним, Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с резонансной речью, посвященной глобальным конфликтам и войне России против Украины.
Президент США заявил, что война может завершиться быстрее, чем ожидается, и напомнил о новом законе, позволяющем ввести до 100% тарифов против потребителей российских энергоносителей.