Трамп назвал шокирующие потери в войне РФ против Украины и призвал к соглашению

Трамп назвал потери в войне / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о масштабных человеческих потерях из-за войны РФ в Украине. Своими оценками конфликта и видением его завершения Трамп поделился во время общения с журналистами на поляне Белого дома 26 сентября.

Деталями делится Fox News.

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Трамп заявил о шокирующих потерях в войне России против Украины

По словам Трампа, динамика потерь остается крайне высокой, а подавляющее большинство погибших составляют именно военные, а не гражданские.

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«В прошлом месяце в украинско-российской войне погибли 25 тысяч человек. Двадцать пять тысяч. За месяц до того погибли 32 000 человек… преимущественно солдаты — 97% солдат. Но кто бы это ни был — солдаты или гражданские — только вдумайтесь: 32 000. Два месяца назад — 33 000 человек, в этом месяце — 25 000. Какой стыд», — сказал Трамп.

Для сравнения, по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери только российской стороны с момента начала полномасштабной войны в 2022 году достигают 450 тысяч военных.

После этого президент США обозначил дипломатические усилия, направленные на прекращение огня. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с Владимиром Зеленским и рассчитывает на достижение компромисса между сторонами еще до наступления зимы.

«Я много с ним разговаривал, и он соглашается, и Путин соглашается. И когда-то, надеюсь, в обозримом будущем, возможно, до сильной зимы, они заключат соглашение», — сказал президент США.

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Трамп также отметил, что прямо призывает Зеленского к поиску совместных решений с Путиным.

«Мы с Зеленским обсудили немало разных тем, и по многим из них пришли к полному согласию. Но знаете, чего я хочу от него? Заключить сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин с ним», — подчеркнул он.

Между тем, в пятницу Владимир Зеленский сообщил о существенном прогрессе в сфере оборонного сотрудничества между странами. По его словам, Трамп согласился предоставить Украине право на лицензионное производство американских противоракет для систем Patriot.

«Есть конкретные договоренности по лицензиям Patriot. На нашей встрече президент Трамп подчеркнул, что принял окончательное решение: Украина получит лицензии на производство ракет Patriot», — написал украинский президент в своем обращении в пятницу.

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Однако потом произошла аналогичная ситуация, и Трамп не стал подтверждать свое обещание.

Другие заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал новое заявление о войне в Украине. Он сообщил, что Соединенные Штаты начали новый этап работы с руководством России и Украины для достижения договоренностей о ее завершении.

По словам Трампа, договоренности могут быть достигнуты быстрее, чем ожидает большинство людей.

«Мы очень тесно работаем с руководством России и Украины, и мы доведем это дело до конца. Я думаю, это произойдет быстрее, чем люди понимают. Им это уже надоело», — подчеркнул американский лидер.

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